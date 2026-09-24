Borsa İstanbul'da günün ikinci yarısına girilirken İş Yatırım'ın alım-satım tablosunda dikkat çeken rakam ortaya çıktı. Kurumun net hacmi saat 14.15 itibarıyla 2,2 milyar TL'yi aşarken, tek bir hissedeki net alım 1 milyar TL sınırını geçti. İş Yatırım'ın en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

İş Yatırım'ın en yüksek net alım gerçekleştirdiği hisse KUYAS oldu. Kurumun KUYAS'taki net alımı 1 milyar 78 milyon TL'yi aşarken, toplam alımlar içindeki payı yüzde 37,21'e ulaştı.

Hisse Net Alım Pay Maliyet KUYAS 1.078.114.316,62 TL %37,21 33,395 TL GARAN 185.315.115,00 TL %6,40 130,788 TL KCHOL 163.246.656,90 TL %5,63 221,093 TL ASTOR 115.244.452,00 TL %3,98 263,302 TL ASELS 95.369.985,75 TL %3,29 371,739 TL

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

İş Yatırım'ın satış tarafında en yüksek net satış CITAS hissesinde gerçekleşti. CITAS'taki net satış tutarı 59 milyon TL'yi aştı.

Hisse Net Satış Pay Maliyet CITAS 59.021.762,40 TL %8,90 82,599 TL YKBNK 55.351.377,48 TL %8,35 36,506 TL TURSG 43.826.555,23 TL %6,61 5,974 TL ENERY 40.836.422,69 TL %6,16 13,043 TL ARMGD 39.349.895,70 TL %5,94 109,604 TL

İŞ YATIRIM'DA NET HACİM 2,2 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Kurumun gün içindeki alış ve satış işlemleri arasındaki fark da yüksek seyretti. Saat 14.15 itibarıyla İş Yatırım'ın net hacmi 2 milyar 234 milyon 602 bin TL olarak hesaplandı.

Alım tarafında KUYAS'ın ardından GARAN, KCHOL, ASTOR ve ASELS sıralanırken; satış tarafında CITAS, YKBNK, TURSG, ENERY ve ARMGD ilk sıralarda yer aldı.

BU VERİLER NEDEN ÖNEMLİ?

Aracı kurum dağılımları, gün içinde hangi hisselerde belirli kurumlar üzerinden yoğun alım veya satış gerçekleştiğinin izlenmesine imkan veriyor. Özellikle bir hissedeki alım tutarının diğer hisselerden belirgin şekilde ayrışması, yatırımcıların gün içi para akışını takip ederken baktığı göstergeler arasında bulunuyor.

Ancak aracı kurum dağılımı tek başına hissenin sonraki fiyat hareketine ilişkin kesin bir gösterge oluşturmuyor. Gün sonuna kadar alım-satım dengesi ve maliyetler değişebiliyor.

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