Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK), Çin merkezli yapay zeka şirketi MEGVII ile Türkiye pazarını kapsayan münhasır iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Mia Teknoloji, MEGVII'nin yapay zeka, bilgisayarlı görü, yüz tanıma ve akıllı güvenlik çözümlerinin Türkiye'deki satış, pazarlama, entegrasyon ve proje uygulamalarında tek yetkili iş ortağı olacak.

ÇİNLİ MEGVII İLE ANLAŞMA İMZALANDI

Şirket, yapay zeka ve bilgisayarlı görü teknolojileri alanında faaliyet gösteren Çin merkezli MEGVII ile Türkiye pazarını kapsayan münhasır iş birliği anlaşmasına imza attı.

2011 yılında Pekin'de kurulan MEGVII, Face++ bilgisayarlı görü platformunun ve Brain++ derin öğrenme altyapısının geliştiricisi olarak faaliyet gösteriyor.

Şirket; yapay zeka, bilgisayarlı görü, AIoT, akıllı cihazlar, robotik ve akıllı lojistik alanlarında donanım ve yazılım çözümleri geliştiriyor.

MIA TEKNOLOJİ TÜRKİYE'DE TEK YETKİLİ OLACAK

Anlaşma kapsamında Mia Teknoloji, MEGVII tarafından geliştirilen yapay zeka, bilgisayarlı görü, yüz tanıma ve akıllı güvenlik çözümlerinin Türkiye'deki satış, pazarlama, entegrasyon ve proje uygulamalarını tek yetkili olarak gerçekleştirecek.

İki şirketin iş birliğinde özellikle yüz tanıma cihazları ve geçiş kontrol sistemlerinin yanı sıra yapay zeka destekli güvenlik ve akıllı tesis çözümlerinin Türkiye pazarına sunulması hedefleniyor.

Mia Teknoloji'nin yerel mühendislik, yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu kabiliyetlerinin MEGVII'nin teknolojileriyle bir araya getirilerek Türkiye'de yeni proje ve iş fırsatlarının geliştirilmesi planlanıyor.