Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) geçtiğimiz hafta 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fon için aldığı tasfiye kararının ardından gözler sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi.

SPK’ya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; fonların tasfiyesiyle görevlendirilen Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası yöneticileri ile SPK yetkilileri, sürecin hangi yöntemle yürütüleceğine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynaklar, fon kayıtlarına dair verilerin henüz tam anlamıyla netleşmediğini ve toplam portföy büyüklüğünün hesaplanmasına yönelik somut adımların henüz atılmadığını aktarıyor.

TASFİYE SÜRECİNDE GÖREV DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Hatırlanacağı üzere SPK; Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy nezdindeki 131 fonun tasfiyesine karar vermiş ve ilgili şirketlerin tüm fon işlemlerini durdurmuştu.

Ardından yayımlanan usul ve esaslara göre görev dağılımı şu şekilde belirlenmişti:

• Tera Portföy: Fonların tasfiye işlemlerini Türkiye İş Bankası yürütecek.

• Diğer 6 Portföy Şirketi: Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'e ait fonların tasfiye sürecini Ziraat Bankası üstlenecek.

455 BİNİ AŞKIN YATIRIMCI BEKLEYİŞTE

SPK tarafından yapılan son açıklamada, tasfiye kapsamındaki 131 fonda Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 455 bin 758 tekil yatırımcının bulunduğu bildirildi.

Süreç tamamlandığında, fon bünyesindeki varlıkların nakde çevrilmesiyle elde edilecek tutarlar, mutabakat sağlanan yatırımcıların hesaplarına sahip oldukları pay oranında aktarılacak.

Kaynak: Ekonomim

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