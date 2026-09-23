Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, hakim ortağın yönetim yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiği bildirildi.

SERMAYENİN YÜZDE 56’SINA SAHİP ORTAK TMSF YÖNETİMİNDE

KAP bildirimine göre Doğusan Boru’nun sermayesinde yüzde 56,09 oranında hisse ile ana hissedar konumunda bulunan Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş. hakkında adli mercilerce karar alındı.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) ilgili maddeleri uyarınca yürütülen hukuki süreç kapsamında, hakim ortak Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.’nin yönetim yetkilerinin kayyımlık sıfatıyla TMSF tarafından üstlenilmesine karar verildiği ifade edildi.

Gelişmeyi kamuoyuna duyuran Doğusan Boru yönetimi, konuya ilişkin süreçlerin yakından takip edildiğini belirterek; mevzuat hükümleri çerçevesinde yaşanacak yeni gelişmelerin yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.

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