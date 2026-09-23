Türkiye’de 2000 ile 2008 yılları arasında ilk kez sigorta girişi yapılan milyonlarca çalışanın gözü kulağı Ankara’dan gelecek haberlere çevrildi.

Kademeli emeklilik beklentisini tırmandıran en somut gelişmelerden biri siyasiler arasındaki görüşme trafiği oldu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede kademeli emeklilik meselesini doğrudan masaya taşıdı.

Görüşme sonrasında, 2000 sonrası sigortalanan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik adil bir düzenleme çıkması umudu yeniden arttı.

SGK UZMANLARINDAN "SÜRDÜRÜLEMEZ SİSTEM" UYARISI

Sosyal güvenlik uzmanları da mevcut emeklilik sistemindeki yaş ve prim dengesizliklerine dikkat çekmeye devam ediyor.

SGK Uzmanı Dilek Ete, sosyal güvenlik sistemindeki mevcut aksaklıkların uzun vadede sürdürülemez boyutlara ulaştığını vurgulayarak, adil bir kademeli emeklilik modelinin vakit kaybetmeksizin yasalaşması gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar ayrıca şu başlıkların da eş zamanlı olarak çözüme kavuşturulması gerektiğine işaret ediyor:

• Staj ve Çıraklık Mağduriyeti: Sigorta başlangıcı sayılmayan dönemlerin tescili,

• Bağ-Kur İhyası ve Prim Düzenlemesi: Bağ-Kur’lulara verilen 7.200 prim günü sözünün yerine getirilmesi,

• Ev Hanımlarına Emeklilik: Aile koruma kalkanı kapsamında prim desteği ve emeklilik imkânı.

2000-2008 ARASI SİGORTALILAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK KAPISI AÇILIR MI?

EYT düzenlemesinin ardından 8 Eylül 1999 sonrasında işe girenler ile öncesinde girenler arasında oluşan büyük yaş farkı, adil bir kademelendirme modelini zorunlu kılıyor.

Eğer Meclis’in yeni yasama döneminde sunulacak bir kanun teklifiyle kademeli emeklilik düzenlemesi hayata geçirilirse, 2000-2008 yılları arasında tescil edilen milyonlarca çalışan için yaş şartına göre kademeli erken emeklilik imkânı doğmuş olacak.