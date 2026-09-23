Müşteri hesapları adına yürütülen işlemler kapsamında gerçekleşen alımla birlikte, şirketin Ülker’deki oy hakkı oranı yüzde 5 kritik eşiğini geçti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre Wellington Management, 18 Eylül 2026 tarihinde hisse başına ortalama 88,53 TL fiyattan 1.266.312 adet Ülker Bisküvi payı satın aldı.

OY HAKLARINDA YÜZDE 5,15 SEVİYESİNE ULAŞILDI

Gerçekleştirilen bu stratejik işlem sonrasında Wellington Management’ın Ülker Bisküvi nezdindeki oy hakları yüzde 5 seviyesini aşarak yüzde 5,15’e yükseldi.

Dünya çapında önde gelen varlık yönetim şirketlerinden biri olan Wellington’ın gerçekleşen hisse alımıyla birlikte yabancı yatırımcıların şirketteki pozisyonu ve payı güçlenmiş oldu.

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