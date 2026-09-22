Önceki kapanışa göre 138,85 puan gerileyen endekste, toplam işlem hacmi 147,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Gün içerisinde 13.169,06 ile 13.370,03 puan aralığında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100, seans sonuna doğru ağırlık kazanan satışların etkisiyle günü ekside kapattı.

ZİRAAT YATIRIM ALIMLARI HIZ KESTİ

Bir önceki işlem gününde 22,2 milyar liralık devasa bir alım hacmine imza atan Ziraat Yatırım’ın, bugünkü seansta alım temposunu belirgin şekilde düşürmesi piyasadaki satış baskısında etkili oldu.

22 Eylül 2026 kapanış verilerine göre Ziraat Yatırım’ın net hacmi 330.487.623 TL olarak kaydedildi.

Ziraat Yatırım’ın En Çok Alım Yaptığı Hisseler



Ziraat Yatırım'ın alım tarafında enerji, likit fon ve sanayi hisseleri başı çekti:

• Astor Enerji (ASTOR): 95.670.667,50 TL net hacim ile alımların yüzde 9,23'ünü oluşturdu (Ortalama Maliyet: 258,444 TL).

• Ziraat Portföy Likit Fon (ZPLIB): 90.327.376,75 TL net hacim (yüzde 8,71 pay, Ortalama Maliyet: 200,69 TL).

• Tüpraş (TUPRS): 69.059.523,25 TL net hacim (yüzde 6,66 pay, Ortalama Maliyet: 396,124 TL).

• Türk Altın İşletmeleri (TRALT): 44.340.524,75 TL net hacim (yüzde 4,28 pay, Ortalama Maliyet: 50,779 TL).

• Şa-Ra Enerji (SARAE): 23.633.722,27 TL net hacim (yüzde 2,28 pay, Ortalama Maliyet: 53,89 TL).

• Diğer Hisseler: Alımların yüzde 68,85'ini oluşturan diğer pay gruplarında toplam 713.833.551,96 TL'lik giriş görüldü.

Ziraat Yatırım’ın En Çok Satış Yaptığı Hisseler



Satış cephesinde ise havacılık, bankacılık ve ağır sanayi hisseleri yoğunluktaydı:

• Türk Hava Yolları (THYAO): -96.607.422,50 TL net hacim ile satışların yüzde 13,68'ini oluşturdu (Ortalama Maliyet: 297,117 TL).

• Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK): -48.169.124,26 TL net hacim (yüzde 6,82 pay, Ortalama Maliyet: 36,953 TL).

• Akbank (AKBNK): -46.988.312,55 TL net hacim (yüzde 6,65 pay, Ortalama Maliyet: 73,377 TL).

• Girişim Elektrik (GESAN): -43.864.368,26 TL net hacim (yüzde 6,21 pay, Ortalama Maliyet: 49,451 TL).

• Ereğli Demir Çelik (EREGL): -33.447.190,10 TL net hacim (yüzde 4,74 pay, Ortalama Maliyet: 37,767 TL).

• Diğer Hisseler: Satışların yüzde 61,91'ini oluşturan diğer pay gruplarında -437.301.325,55 TL'lik çıkış gerçekleşti.

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