Şirket; Vanet A.Ş. (VANGD) yönetim kurulu üyeleri, Tera Grubu bünyesindeki üst düzey yöneticiler ve şüpheli vekâlet toplayan kişiler hakkında adli süreç başlattı.

Metro Holding tarafından yapılan KAP açıklamasına göre suç duyurusu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'na sunuldu. Suç duyurusunun hedefinde yer alan kişi ve kurumlar şu şekilde sıralandı:

• Vanet A.Ş. mevcut yönetim kurulu üyeleri ve suçlamalara konu tespit edilen bir kısım Vanet hissedarları,

• Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fonu yetkilileri,

• Tera Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri,

• Tera Finansal Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri,

• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri.

SPK KANUNU’NUN 103, 107 VE 108. MADDELERİNDEN ŞİKÂYET

Şirket ayrıca geçmiş dönem genel kurullarında "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kişilerden olağan dışı yöntemlerle vekâlet toplayarak genel kurul kararlarını etkilemeye çalışan kişiler hakkında da hukuki süreç başlattı.

Suç duyurusunda Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK) 103 (usulsüzlük), 107 (piyasa dolandırıcılığı/manipülasyon) ve 108 (bilgi suistimali) maddelerine işaret edildi.

DEV FON SORUŞTURMASINA MÜDAHİLLİK TALEBİ

Metro Holding, sadece bu suç duyurusuyla sınırlı kalmayarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki fon çöküşleri ve şüpheli işlemler üzerine yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasına da resmen müdahil olunduğunu açıkladı.

Şirketin KAP bildirisinde, yatırımcı haklarının korunması ve piyasa usulsüzlüklerinin gün yüzüne çıkarılması adına adli süreçlerin yakından takip edileceği vurgulandı.

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