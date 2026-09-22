Gün içinde en düşük 6 milyon 720 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 835 bin lira seviyelerini gören standart altın, bir önceki işlem gününü 6 milyon 815 bin lira seviyesinden kapatmıştı.

İŞLEM HACMİ 5,3 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP verilerine göre altın piyasasındaki hareketlilik ve öne çıkan işlem detayları şu şekilde gerçekleşti:

• Altın İşlem Hacmi: Toplam 5 milyar 363 milyon 798 bin 227,51 TL seviyesinde gerçekleşti.

• İşlem Miktarı: Toplam 795,03 kilogram altın el değiştirdi.

• Tüm Metaller Hacmi: Gümüş ve diğer kıymetli metalleri de kapsayan toplam işlem hacmi 5 milyar 481 milyon 29 bin 299,61 TL olarak kayıtlara geçti.

ALTIN PİYASASINDA EN AKTİF KURUMLAR

Günün sonunda kıymetli madenler piyasasında en yüksek işlem hacmine ulaşarak sıralamada başı çeken kurumlar ise şunlar oldu:

• Türkiye İş Bankası

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Uğuras Kıymetli Madenler

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Dünya Katılım Bankası

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