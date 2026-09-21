Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) hareketli bir gün geride kaldı.

İşlem günü boyunca yön arayışını sürdüren standart altın, gün içi seansında en düşük 6 milyon 795 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 838 bin lira seviyelerini test etti.

Geçtiğimiz cuma gününü 6 milyon 823 bin liradan kapatan kilogram fiyatı, böylece günü sınırlı bir kayıpla tamamlamış oldu.

İŞLEM HACMİ 3,4 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP verilerine göre piyasadaki genel işlem hacmi ve miktarları şu şekilde gerçekleşti:

• Altın İşlem Hacmi: 3 milyar 73 milyon 276 bin 515,33 TL

• Altın İşlem Miktarı: 451,73 Kilogram

• Tüm Metallerde Toplam Hacim: 3 milyar 414 milyon 173 bin 540,58 TL

ZİRVEDEKİ KURUMLAR BELİRLENDİ

Günün sonunda altın borsasında en yüksek işlem hacmine ulaşarak sıralamada öne çıkan finansal kuruluşlar ve kıymetli maden şirketleri şunlar oldu:

QNB Bank Kuveyt Türk Katılım Bankası NMGlobal Kıymetli Madenler Uğuras Kıymetli Madenler Aizona Kıymetli Madenler

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