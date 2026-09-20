Greenlight Capital'ın kurucusu ve ünlü hedge fon yöneticisi David Einhorn, altının önümüzdeki 3 ila 5 yılda Nasdaq'tan çok daha güçlü performans gösterebileceğini söyledi. Altını fonunun en büyük makro uzun pozisyonu olarak tutan Einhorn, ABD'nin mali görünümü ve dolardan uzaklaşma eğilimini uzun vadeli yükseliş beklentisinin temel gerekçeleri arasında gösterdi.

"ALTIN İÇİN UZUN VADELİ TABLO ÇOK NET"

Einhorn'un altın beklentisinin merkezinde ABD'nin giderek büyüyen mali sorunları ve küresel rezerv sistemindeki değişim bulunuyor.

Ünlü fon yöneticisi, dünyada dolardan uzaklaşma sürecinin yaşandığını savunurken altının uzun vadeli görünümünün bu nedenle güçlü olduğunu düşünüyor. ABD'nin mali ve parasal politikalarının da değerli metal açısından önemli bir destek oluşturduğunu belirtiyor.

Einhorn özellikle ABD'nin bütçe açığı konusunda endişeli.

ABD Hazine yönetiminin bütçe açığını GSYH'nin yüzde 3'üne indirme hedefinin nasıl gerçekleştirileceğini göremediğini belirten Einhorn, şu ana kadar bu yönde yeterli ilerleme kaydedilmediği görüşünü dile getirdi.

ALTIN 2008'DEN BERİ PORTFÖYÜNDE

Einhorn'un altına yönelik görüşü yalnızca bir fiyat tahmininden ibaret değil.

Greenlight Capital uzun yıllardır altın pozisyonu taşıyor. Einhorn, altını 2008-2009 döneminden bu yana temel pozisyonlarından biri olarak tuttuğunu ve bugün fonunun en büyük makro uzun pozisyonunun altın olduğunu belirtti.

Einhorn'un altın tezinde bir başka önemli nokta ise merkez bankaları ve ülkelerin rezerv tercihleri.

Rusya'nın döviz rezervlerinin 2022'de Batılı ülkeler tarafından dondurulmasının ardından bazı ülkelerin dolar cinsi rezervlerin güvenliğini yeniden değerlendirdiğini savunan Einhorn, bu sürecin altının rezerv varlığı olarak önemini artırdığı görüşünde.

Bununla birlikte Fed'in eylül ayında yayımladığı bir analiz, altının küresel rezervlerdeki yükselen payının yalnızca yeni merkez bankası alımlarıyla açıklanamayacağını; son yıllardaki güçlü fiyat artışının da altının rezervler içindeki dolar cinsi değerini önemli ölçüde yükselttiğini vurguluyor.

ALTINDA KISA VADELİ UYARI DA YAPTI

Einhorn uzun vadede altına güçlü biçimde olumlu yaklaşsa da kısa vadede aynı ölçüde hızlı bir yükseliş beklemiyor.

Altının ocak ve şubat aylarında yaşadığı hızlı yükselişin ardından fiyatların bir süre konsolide olabileceğine işaret eden fon yöneticisi, altının bir yıl hatta bir buçuk yıl boyunca önemli bir hareket göstermemesinin kendisini şaşırtmayacağını söyledi.

Ancak Einhorn'a göre asıl hikaye birkaç aylık fiyat hareketinden ziyade önümüzdeki 3-5 yıllık dönem. Bu nedenle son zirvenin ardından yaşanan geri çekilmeyi uzun vadeli tezini değiştiren bir gelişme olarak değerlendirmiyor.

ALTIN KARŞISINDA NASDAQ: TEKNOLOJİ DEVLERİ İÇİN AI UYARISI

Einhorn'un tahmininin diğer tarafında ise Nasdaq ve büyük teknoloji şirketleri bulunuyor.

Fon yöneticisine göre yapay zeka yarışı teknoloji devlerinin iş modelini değiştiriyor. Şirketler geçmişte görece düşük sermaye ihtiyacıyla yüksek kâr marjları üreten işlere sahipken, AI veri merkezleri ve hesaplama altyapıları için çok yüksek miktarda yatırım yapmak zorunda kalıyor.

Einhorn bu dönüşümü, teknoloji şirketlerinin "hafif varlıklı ve tekel benzeri" işlerden "sermaye yoğun ve rekabetçi" işlere geçişi olarak değerlendiriyor.

Bu yatırımların bugün bilançolarda varlık olarak aktifleştirilmesi nedeniyle gerçek maliyetin tamamının aynı anda kârlara yansımadığına dikkat çeken Einhorn, ilerleyen yıllarda artacak amortisman giderlerinin teknoloji şirketlerinin kârları üzerinde baskı oluşturabileceğini düşünüyor.

"ALTIN NASDAQ'I BÜYÜK FARKLA GEÇEBİLİR"

Einhorn'un tahminini dikkat çekici yapan nokta yalnızca altın fiyatlarının yükselmesini beklemesi değil.

Ünlü yatırımcı önümüzdeki 3 ila 5 yıllık dönemde altının Nasdaq'tan daha yüksek getiri sağlamasını ve aradaki performans farkının oldukça büyük olabilmesini bekliyor.

Bu görüşün temelinde iki farklı beklenti bulunuyor: Bir tarafta ABD'nin bütçe açıkları, dolardan uzaklaşma eğilimi ve altının rezerv varlığı olarak rolü; diğer tarafta ise yapay zeka yatırımlarının büyük teknoloji şirketlerinde oluşturabileceği sermaye ve amortisman baskısı.

Einhorn'un tahmini belirli bir altın fiyat hedefi içermiyor. Dolayısıyla açıklaması "altın şu seviyeye yükselecek" şeklinde bir tahminden ziyade, altının gelecek 3-5 yıldaki performansının Nasdaq'ın getirisini aşacağı yönünde göreli bir beklenti niteliği taşıyor.