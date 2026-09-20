Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk işlem gününde Mega Metal (MEGMT) hissedarları yüzde 860 oranında bedelsiz pay alma hakkı kullanacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna 9 Eylül 2026 tarihli bülteninde onay verdi. Hak kullanım başlangıç tarihi ise 21 Eylül 2026 olarak belirlendi.

MEGMT SERMAYESİ 2,54 MİLYAR TL'YE ÇIKACAK

Mega Metal'in 265 milyon TL olan mevcut çıkarılmış sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 2 milyar 279 milyon TL artırılacak.

Yüzde 860 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı tamamlandığında şirketin çıkarılmış sermayesi 2 milyar 544 milyon TL'ye ulaşacak.

Şirketin bedelsiz sermaye artırımı için ilk başvurusu 3 Haziran 2026 tarihinde yapılırken SPK onayı 9 Eylül'de geldi.

100 LOT MEGMT KAÇ LOT OLACAK?

Yüzde 860 bedelsiz sermaye artırımıyla yatırımcıların sahip olduğu her 100 lota 860 lot yeni pay eklenecek.

Buna göre:

100 lot → 960 lot

250 lot → 2.400 lot

1.000 lot → 9.600 lot

Bedelsiz sermaye artırımı yatırımcının portföy değerini işlem anında aynı oranda artırmıyor. Pay adedi yükselirken hissenin fiyatı da bedelsiz oranına göre teorik olarak düzeltiliyor.

MEGMT BEDELSİZ TAKVİMİ

Hak kullanım başlangıcı 21 Eylül 2026, hak sahiplerinin belirleneceği kayıt tarihi 22 Eylül, yeni payların yatırımcı hesaplarına geçiş tarihi ise 23 Eylül 2026 olarak açıklandı.

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