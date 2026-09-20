HSBC'nin 14-18 Eylül haftasında en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. GUBRF alımlarda, THYAO satışlarda ilk sırada yer aldı. İşte detaylar...
Borsa İstanbul'da sert hareketlerin yaşandığı 14-18 Eylül haftasının tamamlanmasıyla aracı kurumların hisse bazındaki işlemleri de belli oldu.
BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,18 değer kaybıyla 13.284,42 puandan tamamlarken, HSBC tarafında alımlar ağır bastı. HSBC müşterileri haftayı 977 milyon 87 bin 307 TL net alımla kapattı.
HSBC'nin işlemlerinde alım tarafında GUBRF ve YKBNK öne çıkarken, satış tarafında en yüksek tutar THYAO'da gerçekleşti.
HSBC'NİN GEÇEN HAFTA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
14-18 Eylül döneminde HSBC üzerinden en yüksek net alım 471 milyon 696 bin 765 TL ile Gübre Fabrikaları (GUBRF) hissesinde gerçekleşti. GUBRF, HSBC'nin öne çıkan alımlarının yüzde 14'ünü oluşturdu.
|Hisse
|Net alım
|Maliyet
|GUBRF
|471.696.764,75 TL
|417,674 TL
|YKBNK
|445.587.725,62 TL
|34,337 TL
|TUPRS
|380.818.592,75 TL
|391,764 TL
|SASA
|288.783.380,15 TL
|2,337 TL
|ASELS
|259.352.672,50 TL
|373,831 TL
HSBC'NİN GEÇEN HAFTA EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Satış tarafında listenin ilk sırasında Türk Hava Yolları (THYAO) yer aldı. HSBC üzerinden THYAO'da 505 milyon 787 bin 255 TL net satış gerçekleştirildi.
|Hisse
|Net satış
|Maliyet
|THYAO
|505.787.255,50 TL
|307,661 TL
|BIMAS
|269.416.877,00 TL
|421,753 TL
|CCOLA
|216.975.447,40 TL
|77,443 TL
|TTKOM
|172.583.144,66 TL
|54,355 TL
|KCHOL
|142.267.938,20 TL
|219,677 TL
GEÇEN HAFTAYA GÖRE HSBC'NİN TERCİHİ DEĞİŞTİ
HSBC'nin iki haftalık işlemleri karşılaştırıldığında değişiklikler de görülüyor. 7-11 Eylül haftasında HSBC'nin en fazla aldığı hisse 550,48 milyon TL ile TUPRS olurken, 14-18 Eylül haftasında ilk sırayı GUBRF aldı. Ayrıca önceki hafta 1,60 milyar TL net satıcı konumunda olan HSBC, son haftayı yaklaşık 977 milyon TL net alımla tamamladı.
Dikkat çeken bir başka değişim ise SASA'da yaşandı. HSBC, 7-11 Eylül haftasında SASA'da yaklaşık 1,06 milyar TL net satış yaparken, 14-18 Eylül haftasında 288,78 milyon TL net alıma geçti.
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