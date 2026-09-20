Borsa İstanbul'da sert hareketlerin yaşandığı 14-18 Eylül haftasının tamamlanmasıyla aracı kurumların hisse bazındaki işlemleri de belli oldu.

BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,18 değer kaybıyla 13.284,42 puandan tamamlarken, HSBC tarafında alımlar ağır bastı. HSBC müşterileri haftayı 977 milyon 87 bin 307 TL net alımla kapattı.

HSBC'nin işlemlerinde alım tarafında GUBRF ve YKBNK öne çıkarken, satış tarafında en yüksek tutar THYAO'da gerçekleşti.

HSBC'NİN GEÇEN HAFTA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

14-18 Eylül döneminde HSBC üzerinden en yüksek net alım 471 milyon 696 bin 765 TL ile Gübre Fabrikaları (GUBRF) hissesinde gerçekleşti. GUBRF, HSBC'nin öne çıkan alımlarının yüzde 14'ünü oluşturdu.

Hisse Net alım Maliyet GUBRF 471.696.764,75 TL 417,674 TL YKBNK 445.587.725,62 TL 34,337 TL TUPRS 380.818.592,75 TL 391,764 TL SASA 288.783.380,15 TL 2,337 TL ASELS 259.352.672,50 TL 373,831 TL

HSBC'NİN GEÇEN HAFTA EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında listenin ilk sırasında Türk Hava Yolları (THYAO) yer aldı. HSBC üzerinden THYAO'da 505 milyon 787 bin 255 TL net satış gerçekleştirildi.

Hisse Net satış Maliyet THYAO 505.787.255,50 TL 307,661 TL BIMAS 269.416.877,00 TL 421,753 TL CCOLA 216.975.447,40 TL 77,443 TL TTKOM 172.583.144,66 TL 54,355 TL KCHOL 142.267.938,20 TL 219,677 TL

GEÇEN HAFTAYA GÖRE HSBC'NİN TERCİHİ DEĞİŞTİ

HSBC'nin iki haftalık işlemleri karşılaştırıldığında değişiklikler de görülüyor. 7-11 Eylül haftasında HSBC'nin en fazla aldığı hisse 550,48 milyon TL ile TUPRS olurken, 14-18 Eylül haftasında ilk sırayı GUBRF aldı. Ayrıca önceki hafta 1,60 milyar TL net satıcı konumunda olan HSBC, son haftayı yaklaşık 977 milyon TL net alımla tamamladı.

Dikkat çeken bir başka değişim ise SASA'da yaşandı. HSBC, 7-11 Eylül haftasında SASA'da yaklaşık 1,06 milyar TL net satış yaparken, 14-18 Eylül haftasında 288,78 milyon TL net alıma geçti.

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