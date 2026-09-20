Borsa İstanbul'da 14-18 Eylül haftasında 35 şirket kendi hisselerinde geri alım yaptı. Haftanın en çarpıcı gelişmesi ise VAKBN'ın aylar sonra geri alım gerçekleştirmesi oldu. İşte geçen hafta pay geri alımı yapan şirketlerin tam listesi.
Borsa İstanbul'da 14-18 Eylül haftasında şirketlerin kendi paylarına yönelik işlemleri hız kazandı. Geçen hafta 35 şirket fiilen pay geri alımı gerçekleştirirken, çok sayıda şirket de yeni geri alım programı başlattı. Yeni programlarda milyarlarca liralık fon ayrılırken VakıfBank yaklaşık 10 aylık aranın ardından yeniden kendi paylarında alım yaptı.
14 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
Haftanın ilk işlem gününde 5 şirket kendi paylarında alım yaptı. En yüksek adetli işlem 12 milyon 450 bin payla İnfo Yatırım'da (INFO) gerçekleşti.
|Hisse
|Geri alınan pay
|GRSEL
|14.092
|GLYHO
|100.000
|DAGI
|1.219.612
|EGEGY
|250.000
|INFO
|12.450.000
15 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
15 Eylül'de geri alım gerçekleştiren şirket sayısı arttı. ARSAN 1,3 milyon payla günün yüksek adetli işlemlerinden birini gerçekleştirirken GRSEL, GLYHO, AHGAZ, ORGE ve PCILT gibi şirketler de kendi paylarında alım yaptı.
|Hisse
|Geri alınan pay
|NTHOL
|200.000
|GRSEL
|35.908
|GLYHO
|200.000
|AHGAZ
|382.576
|ARSAN
|1.300.000
|ORGE
|540.000
|DAGI
|233.211
|EGEGY
|250.000
|TEZOL
|10.440
|BALAT
|3.000
|PCILT
|100.000
16 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
Haftanın ortasında MAGEN ve ULUFA'nın alımları görüldü. MAGEN 7 milyon 329 bin 544, ULUFA ise 6 milyon 550 bin adet pay geri aldı.
|Hisse
|Geri alınan pay
|MAGEN
|7.329.544
|ULUFA
|6.550.000
|NTHOL
|100.000
|LKMNH
|45.500
|GLYHO
|750.000
|ARSAN
|1.100.000
|DAGI
|590.000
|EGEGY
|100.000
|ORGE
|800.000
|LIDER
|1.650.000
|ARMGD
|100.000
|PCILT
|140.110
|BALAT
|15.193
|TEZOL
|232.199
PCILT'nin işlemleri şirketin 14 Eylül'de başlattığı yeni program kapsamında gerçekleştirildi. Program 2 milyon 850 bin adet payı kapsarken geri alımlar için 100 milyon TL fon ayrıldı.
17 EYLÜL'DE VAKIFBANK DA ALIMA GEÇTİ
17 Eylül işlemlerinde VAKBN'nin listeye girmesi dikkat çekti. VakıfBank, mevcut geri alım programı kapsamında 250 bin adet pay aldı.
VakıfBank'ın programı geçen hafta başlamadı. Bankanın 20 Mart 2025 tarihli kararıyla oluşturulan 3 yıllık programı 250 milyon adet paya kadar geri alıma imkan verirken program için ayrılan azami fon 12 milyar TL olarak belirlendi.
VakıfBank, pay geri alım programının hissedar yatırımlarının değerinin korunması ve banka hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla oluşturulduğunu bildirdi.
|Hisse
|Geri alınan pay
|AHGAZ
|800.000
|ENERY
|300.000
|AKFGY
|800.000
|VAKBN
|250.000
|NTHOL
|200.000
|EGEGY
|500.000
|MAGEN
|3.261.361
|LOGO
|92.477
|ARMGD
|167.427
|DAGI
|1.190.000
|PCILT
|55.000
|BALAT
|1.099
|TEZOL
|100.000
TRALT tarafından aynı gün TRALT, TRENJ ve TRMET paylarında da geri alım işlemleri gerçekleştirildi.
18 EYLÜL'DE GERİ ALIMLAR HIZLANDI
Haftanın son işlem gününde 23 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi. ENERY'nin 8 milyon 901 bin 797 adetlik alımı günün en yüksek adetli işlemi olurken RNPOL 2 milyon 360 bin, MAGEN ise 2 milyon 398 bin 500 adet pay geri aldı.
|Hisse
|Geri alınan pay
|ATAKP
|80.000
|OYLUM
|174.369
|EUYO
|110.000
|ALFAS
|100.000
|RNPOL
|2.360.000
|AHGAZ
|353.776
|ENERY
|8.901.797
|EKIM
|930.492
|AKFGY
|200.000
|NTHOL
|176.270
|MAGEN
|2.398.500
|GRSEL
|12.059
|GEDIK
|985.122
|ORZAX
|155.000
|ORGE
|690.000
|BOBET
|500.000
|AVGYO
|100.000
|MAVI
|300.000
|ARMGD
|480.000
|ATLAS
|622.155
|MTRYO
|486.291
|BALAT
|6.828
|PCILT
|70.000
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