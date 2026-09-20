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Borsa İstanbul'da 14-18 Eylül haftasında 35 şirket kendi hisselerinde geri alım yaptı. Haftanın en çarpıcı gelişmesi ise VAKBN'ın aylar sonra geri alım gerçekleştirmesi oldu. İşte geçen hafta pay geri alımı yapan şirketlerin tam listesi.

Borsa İstanbul'da 14-18 Eylül haftasında şirketlerin kendi paylarına yönelik işlemleri hız kazandı. Geçen hafta 35 şirket fiilen pay geri alımı gerçekleştirirken, çok sayıda şirket de yeni geri alım programı başlattı. Yeni programlarda milyarlarca liralık fon ayrılırken VakıfBank yaklaşık 10 aylık aranın ardından yeniden kendi paylarında alım yaptı.

14 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Haftanın ilk işlem gününde 5 şirket kendi paylarında alım yaptı. En yüksek adetli işlem 12 milyon 450 bin payla İnfo Yatırım'da (INFO) gerçekleşti.

Hisse Geri alınan pay
GRSEL 14.092
GLYHO 100.000
DAGI 1.219.612
EGEGY 250.000
INFO 12.450.000

15 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

15 Eylül'de geri alım gerçekleştiren şirket sayısı arttı. ARSAN 1,3 milyon payla günün yüksek adetli işlemlerinden birini gerçekleştirirken GRSEL, GLYHO, AHGAZ, ORGE ve PCILT gibi şirketler de kendi paylarında alım yaptı.

Hisse Geri alınan pay
NTHOL 200.000
GRSEL 35.908
GLYHO 200.000
AHGAZ 382.576
ARSAN 1.300.000
ORGE 540.000
DAGI 233.211
EGEGY 250.000
TEZOL 10.440
BALAT 3.000
PCILT 100.000

16 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Haftanın ortasında MAGEN ve ULUFA'nın alımları görüldü. MAGEN 7 milyon 329 bin 544, ULUFA ise 6 milyon 550 bin adet pay geri aldı.

Hisse Geri alınan pay
MAGEN 7.329.544
ULUFA 6.550.000
NTHOL 100.000
LKMNH 45.500
GLYHO 750.000
ARSAN 1.100.000
DAGI 590.000
EGEGY 100.000
ORGE 800.000
LIDER 1.650.000
ARMGD 100.000
PCILT 140.110
BALAT 15.193
TEZOL 232.199

PCILT'nin işlemleri şirketin 14 Eylül'de başlattığı yeni program kapsamında gerçekleştirildi. Program 2 milyon 850 bin adet payı kapsarken geri alımlar için 100 milyon TL fon ayrıldı.

17 EYLÜL'DE VAKIFBANK DA ALIMA GEÇTİ

17 Eylül işlemlerinde VAKBN'nin listeye girmesi dikkat çekti. VakıfBank, mevcut geri alım programı kapsamında 250 bin adet pay aldı.

VakıfBank'ın programı geçen hafta başlamadı. Bankanın 20 Mart 2025 tarihli kararıyla oluşturulan 3 yıllık programı 250 milyon adet paya kadar geri alıma imkan verirken program için ayrılan azami fon 12 milyar TL olarak belirlendi.

VakıfBank, pay geri alım programının hissedar yatırımlarının değerinin korunması ve banka hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla oluşturulduğunu bildirdi.

Hisse Geri alınan pay
AHGAZ 800.000
ENERY 300.000
AKFGY 800.000
VAKBN 250.000
NTHOL 200.000
EGEGY 500.000
MAGEN 3.261.361
LOGO 92.477
ARMGD 167.427
DAGI 1.190.000
PCILT 55.000
BALAT 1.099
TEZOL 100.000

TRALT tarafından aynı gün TRALT, TRENJ ve TRMET paylarında da geri alım işlemleri gerçekleştirildi.

18 EYLÜL'DE GERİ ALIMLAR HIZLANDI

Haftanın son işlem gününde 23 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi. ENERY'nin 8 milyon 901 bin 797 adetlik alımı günün en yüksek adetli işlemi olurken RNPOL 2 milyon 360 bin, MAGEN ise 2 milyon 398 bin 500 adet pay geri aldı.

Hisse Geri alınan pay
ATAKP 80.000
OYLUM 174.369
EUYO 110.000
ALFAS 100.000
RNPOL 2.360.000
AHGAZ 353.776
ENERY 8.901.797
EKIM 930.492
AKFGY 200.000
NTHOL 176.270
MAGEN 2.398.500
GRSEL 12.059
GEDIK 985.122
ORZAX 155.000
ORGE 690.000
BOBET 500.000
AVGYO 100.000
MAVI 300.000
ARMGD 480.000
ATLAS 622.155
MTRYO 486.291
BALAT 6.828
PCILT 70.000

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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