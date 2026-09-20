Borsa İstanbul'da 14-18 Eylül haftasında şirketlerin kendi paylarına yönelik işlemleri hız kazandı. Geçen hafta 35 şirket fiilen pay geri alımı gerçekleştirirken, çok sayıda şirket de yeni geri alım programı başlattı. Yeni programlarda milyarlarca liralık fon ayrılırken VakıfBank yaklaşık 10 aylık aranın ardından yeniden kendi paylarında alım yaptı.

14 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Haftanın ilk işlem gününde 5 şirket kendi paylarında alım yaptı. En yüksek adetli işlem 12 milyon 450 bin payla İnfo Yatırım'da (INFO) gerçekleşti.

Hisse Geri alınan pay GRSEL 14.092 GLYHO 100.000 DAGI 1.219.612 EGEGY 250.000 INFO 12.450.000

15 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

15 Eylül'de geri alım gerçekleştiren şirket sayısı arttı. ARSAN 1,3 milyon payla günün yüksek adetli işlemlerinden birini gerçekleştirirken GRSEL, GLYHO, AHGAZ, ORGE ve PCILT gibi şirketler de kendi paylarında alım yaptı.

Hisse Geri alınan pay NTHOL 200.000 GRSEL 35.908 GLYHO 200.000 AHGAZ 382.576 ARSAN 1.300.000 ORGE 540.000 DAGI 233.211 EGEGY 250.000 TEZOL 10.440 BALAT 3.000 PCILT 100.000

16 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Haftanın ortasında MAGEN ve ULUFA'nın alımları görüldü. MAGEN 7 milyon 329 bin 544, ULUFA ise 6 milyon 550 bin adet pay geri aldı.

Hisse Geri alınan pay MAGEN 7.329.544 ULUFA 6.550.000 NTHOL 100.000 LKMNH 45.500 GLYHO 750.000 ARSAN 1.100.000 DAGI 590.000 EGEGY 100.000 ORGE 800.000 LIDER 1.650.000 ARMGD 100.000 PCILT 140.110 BALAT 15.193 TEZOL 232.199

PCILT'nin işlemleri şirketin 14 Eylül'de başlattığı yeni program kapsamında gerçekleştirildi. Program 2 milyon 850 bin adet payı kapsarken geri alımlar için 100 milyon TL fon ayrıldı.

17 EYLÜL'DE VAKIFBANK DA ALIMA GEÇTİ

17 Eylül işlemlerinde VAKBN'nin listeye girmesi dikkat çekti. VakıfBank, mevcut geri alım programı kapsamında 250 bin adet pay aldı.

VakıfBank'ın programı geçen hafta başlamadı. Bankanın 20 Mart 2025 tarihli kararıyla oluşturulan 3 yıllık programı 250 milyon adet paya kadar geri alıma imkan verirken program için ayrılan azami fon 12 milyar TL olarak belirlendi.

VakıfBank, pay geri alım programının hissedar yatırımlarının değerinin korunması ve banka hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla oluşturulduğunu bildirdi.

Hisse Geri alınan pay AHGAZ 800.000 ENERY 300.000 AKFGY 800.000 VAKBN 250.000 NTHOL 200.000 EGEGY 500.000 MAGEN 3.261.361 LOGO 92.477 ARMGD 167.427 DAGI 1.190.000 PCILT 55.000 BALAT 1.099 TEZOL 100.000

TRALT tarafından aynı gün TRALT, TRENJ ve TRMET paylarında da geri alım işlemleri gerçekleştirildi.

18 EYLÜL'DE GERİ ALIMLAR HIZLANDI

Haftanın son işlem gününde 23 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi. ENERY'nin 8 milyon 901 bin 797 adetlik alımı günün en yüksek adetli işlemi olurken RNPOL 2 milyon 360 bin, MAGEN ise 2 milyon 398 bin 500 adet pay geri aldı.

Hisse Geri alınan pay ATAKP 80.000 OYLUM 174.369 EUYO 110.000 ALFAS 100.000 RNPOL 2.360.000 AHGAZ 353.776 ENERY 8.901.797 EKIM 930.492 AKFGY 200.000 NTHOL 176.270 MAGEN 2.398.500 GRSEL 12.059 GEDIK 985.122 ORZAX 155.000 ORGE 690.000 BOBET 500.000 AVGYO 100.000 MAVI 300.000 ARMGD 480.000 ATLAS 622.155 MTRYO 486.291 BALAT 6.828 PCILT 70.000

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