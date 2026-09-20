Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması genişliyor.

Soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen şahıs ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.

Son operasyon kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyım atanmasına karar verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda; Alihan KURİŞ suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar ile şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir.

Yine soruşturma kapsamında; kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği, ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edilmiştir.

Örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kurye şahıslar vasıtasıyla ulaştırıldığı; usule aykırı yürütülen bu işlemlerin görünürde yasal hâle getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve şahıslar tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitlere ulaşılmıştır. Ayrıca soruşturmada elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında, şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansımış olup, bu husustaki inceleme çok yönlü olarak devam etmektedir.

-Bu kapsamda 20/09/2026 tarihinde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri gerçekleştirilmiş, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verilmiştir. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmektedir."

GOKNR'A KAYYUM ATANDI MI?

Soruşturmadaki yeni gelişmenin ardından gözler Borsa İstanbul'da GOKNR koduyla işlem gören Göknur Gıda'ya çevrildi.

Göknur Gıda, aynı soruşturma kapsamında ağustos ayında kayyım kararıyla gündeme gelmişti.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 13 Ağustos 2026 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Göknur Gıda'ya yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verildi. Karar 14 Ağustos tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildi.

Ancak Göknur Gıda'daki kayyım uygulaması uzun sürmedi.

Göknur Gıda'nın KAP açıklamasına göre Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi, 14 Ağustos'ta şirket hakkındaki yönetim kayyımı atama kararını kaldırdı.

Şirket, mevcut yönetim yapısının ve faaliyetlerinin herhangi bir değişiklik olmadan olağan şekilde devam ettiğini, soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan bilgi ve belgelerin de şirkete iade edildiğini açıkladı.

Basına yansıyan bilgilere göre soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen Göknur Gıda'daki yüzde 13 oranındaki pay üzerindeki el koyma tedbiri ise devam etti.

Bugün gerçekleşen operasyonda Göknur Gıda'ya kayyum atanıp atanmadığı ise bilinmiyor.

GÖKNUR GIDA'DA CEO DEĞİŞMİŞTİ

Soruşturmanın ardından Göknur Gıda yönetiminde de önemli bir değişiklik yaşandı. Şirket 24 Ağustos'ta yaptığı KAP açıklamasıyla CEO görevinde değişikliğe gitti. KAP kayıtlarında "CEO Vekili Ataması ve mevcut CEO'nun görevlerinden azledilmesi" başlıklı bildirim yer aldı.

Göknur Gıda'nın 18 Eylül tarihli bağımsız denetim raporunda da soruşturma sürecine yer verildi. Raporda, şirket ortaklarından Aslanali Tarım ile bağlantılı ve raporlama döneminde Göknur Gıda Genel Müdürü olarak görev yapan bir kişi hakkında devam eden soruşturma bulunduğu belirtildi. Aynı raporda 13 Ağustos'ta şirkete geçici yönetim kayyımı atandığı, tedbirin 14 Ağustos'ta kaldırıldığı kaydedildi.