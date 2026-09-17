Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Veriler, yabancı yatırımcının hisse senedi piyasasında önceki haftaki güçlü satışın ardından yön değiştirdiğini gösterdi.

Yurt dışı yerleşikler, geçen hafta hisse senedi piyasasında 277 milyon 670 bin dolarlık net alım gerçekleştirdi.

Bir önceki hafta ise yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasında 647 milyon 630 bin dolarlık net satışı kaydedilmişti.

647,6 MİLYON DOLARLIK SATIŞIN ARDINDAN ALIMA GEÇTİLER

Böylece yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki haftalık işlemleri 647,6 milyon dolarlık net satıştan 277,7 milyon dolarlık net alıma döndü.

İki hafta arasındaki yön değişiminin büyüklüğü yaklaşık 925,3 milyon dolar oldu.

TAHVİLDE DE ALIM YAPTILAR

Yabancı yatırımcıların alımları yalnızca hisse senetleriyle sınırlı kalmadı.

Yurt dışı yerleşikler aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasında 151 milyon 150 bin dolarlık net alım gerçekleştirdi.

Önceki hafta DİBS piyasasındaki net alım 156 milyon 720 bin dolar seviyesindeydi.

Böylece yabancı yatırımcılar son haftada hisse senedi ve DİBS tarafında toplam 428,8 milyon dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldu.