Borsa İstanbul'da Hedef Grubu ile bağlantılı hisselerde 17 Eylül'de sert fiyat hareketleri yaşandı.

Saat 14.10 civarındaki verilere göre SKYLP yüzde 9,99 kayıpla 128 TL'ye, HEDEF ise yüzde 9,97 kayıpla 21,50 TL'ye geriledi.

Hedef Girişim Sermayesi (HDFGS) yüzde 9,63 kayıpla 1,69 TL, İnfo Yatırım (INFO) ise yüzde 9,63 kayıpla 1,97 TL seviyesinde işlem gördü.

Gün içerisinde satış baskısının devam ettiği diğer hisselerden PSDTC yüzde 9,94, SEYKM yüzde 9,95 ve HUBVC yüzde 6,40 geriledi.

HEDEF GRUBU HİSSELERİNDE SON DURUM

Hisse Değişim SKYLP -%9,99 HEDEF -%9,97 HDFGS -%9,63 INFO -%9,63 PSDTC -%9,94 SEYKM -%9,95 HUBVC -%6,40

İNFO YATIRIM VE HEDEF HOLDİNG'E OPERASYON DÜZENLENDİ

Hisselerdeki sert hareket, İnfo Yatırım ve Hedef Holding'e yönelik operasyonun ardından geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İnfo Yatırım'ın merkezinde inceleme yaptı. İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı.

Hedef Holding ise yaptığı açıklamada Gökalp'in yürütülen soruşturma kapsamında "bilgisine başvurulmak üzere emniyete davet edildiğini" bildirdi.

Operasyon 16 Eylül akşamında gerçekleşirken, 17 Eylül seansında Hedef Grubu ile bağlantılı çok sayıda hissede yüzde 10'a yaklaşan kayıplar görüldü. Fiyat hareketinin nedenine ilişkin şirketlerden bu hisselerin tamamını kapsayan bir açıklama bulunmadığından, operasyon ile fiyat hareketleri arasında doğrudan neden-sonuç ilişkisi kurulamıyor.

HEDEF PORTFÖY İÇİN SPK'DAN KARAR

Hedef Grubu cephesinde günün bir diğer önemli gelişmesi ise Hedef Portföy'e ilişkin SPK kararı oldu.

SPK, 17 Eylül'de aldığı kararla Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarını alım ve satım yönünde işleme kapattı. Kurul ayrıca bültende tek tek belirtilen fonların tasfiye edilmesine karar verdi.

HEDEF PORTFÖY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

SPK kararının ardından Hedef Portföy de kamuoyuna açıklama yaptı.

Şirket, SPK kararının Hedef Portföy'ün finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesinden veya herhangi bir temerrüt durumundan kaynaklanmadığını belirtti. Hedef Portföy ayrıca faaliyetlerinin devamlılığı ve fonlarının ödeme gücü açısından likidite problemi bulunmadığını bildirdi.

Şirket, SPK ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde hareket edildiğini ve tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin sürecin Kurul tarafından belirlenecek esas ve yöntemler doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı.

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