Genel endeksteki sert düşüşe meydan okuyan NETGL, borsadaki ilk işlem gününde açılışı tavandan gerçekleştirerek yatırımcısının yüzünü güldürdü.

25,52 TL arz fiyatıyla Borsa İstanbul’a adım atan NETGL payları, ilk günde gösterdiği tavan performansıyla 28,06 TL seviyesine yükseldi ve borsanın kırmızıya büründüğü günde pozitif ayrışmayı başardı.

AÇILIŞ SEANSINDA KURUMSAL İŞLEMLER DİKKAT ÇEKTİ

28,06 TL tavan fiyatından gerçekleşen açılış seansı takas verilerine göre tahtadaki alım ve satım tarafında kurumlar bazında belirgin bir yoğunlaşma yaşandı:

En Çok Alım Yapan Kurumlar:



• Deniz Yatırım: 877.003 lot ile alım tarafında %74,06'lık pay alarak liderliği üstlendi.

• Tacirler Yatırım: 70.023 lot (%5,91)

• Gedik Yatırım: 69.077 lot (%5,83)

• Ahlatcı Yatırım: 68.689 lot (%5,80)

• Piramit Menkul: 35.637 lot (%3,01)

En Çok Satış Yapan Kurumlar:



• İnfo Yatırım: 648.739 lot satış ile satım tarafının %54,78'ini oluşturdu.

• Yapı Kredi Yatırım: 233.558 lot (%19,72)

• Ata Yatırım: 58.149 lot (%4,91)

• Ziraat Yatırım: 50.405 lot (%4,26)

• Midas Menkul: 43.504 lot (%3,67)

BIST 100 ENDEKSİ DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Dün günü yüzde 5,54’lük sert bir değer kaybıyla 13.122,58 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni güne de satıcılı başladı.

Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 173,74 puan (%1,32) azalarak 12.948,83 puana geriledi.

Sektörel bazda ayrışmaların yaşandığı günde:

• Holding Endeksi: Yüzde 2,96 değer kaybetti.

• Bankacılık Endeksi: Yüzde 0,34 primlendi.

• Günün En Çok Kazandıranı: Yüzde 0,55 ile ulaştırma sektörü oldu.

• Günün En Çok Kaybettireni: Yüzde 9,50 kayıpla finansal kiralama ve faktoring sektörü olarak öne çıktı.

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