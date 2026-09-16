Borsa İstanbul'da 16 Eylül seansı panik satışlarıyla başladı. Dün akşam kapanışa doğru ivme kazanan satış baskısı bu sabah açılışla birlikte sertleşirken, BIST 100 endeksi gün içinde yüzde 6'ya yakın değer kaybetti.

Tüm alt endekslerde kırmızının hakim olduğu günde, Borsa İstanbul saat 10.26'da endeksteki düşüşün yüzde 2 eşiğini aşması nedeniyle seans sonuna kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu.

Piyasadaki panik havasının arkasındaki en kritik tetikleyici ise Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.’nin bazı yatırım fonlarında iade ödemelerinin gerçekleştirilemediğini ve temerrüt oluştuğunu açıklaması oldu.

HALKA ARZ ENDEKSİ TEPETAKLAK: YÜZDE 8’E GİDEN SERT DÜŞÜŞ

Son dönemin gözde yatırım araçlarından olan yeni halka arz hisseleri satış dalgasından en ağır darbeyi alan grup oldu.

BIST halka arz endeksi, gün içinde 441.976,62 puandan açılış yaptıktan sonra 403.017,70 puana kadar çekildi.

Endeks, günlük bazda 34.442,74 puan (yüzde 7,79) değer kaybederek 407.504,60 seviyesine geriledi.

Saat 11:50 itibarıyla grafik üzerindeki uzun kırmızı mum ve 9,89 milyar TL'ye ulaşan yüksek hacim, çıkış baskısının boyutunu gözler önüne serdi.

HALKA ARZ HİSSELERİNDE TABAN OLANLAR VE ÖNE ÇIKANLAR

Halka arz endeksinde yer alan çok sayıda hisse öğle seansında yüzde 9 ila yüzde 10 arasında değer kaybederek taban fiyata kilitlendi.

Taban Olan Hisseler (Yüzde -9,90 ve Üzeri Kayıp):

• DSTKF: 2.448,00 TL (Yüzde -10,00)

• CITAS: 143,10 TL (Yüzde -10,00)

• KARCL: 209,70 TL (Yüzde -10,00)

• OZATD: 4.482,50 TL (Yüzde -9,99)

• ISVEA: 87,40 TL (Yüzde -9,99)

• SVGYO: 14,00 TL (Yüzde -9,97)

• TKNKA: 141,00 TL (Yüzde -9,96)

• VEYAS: 97,15 TL (Yüzde -9,96)

• ATATR: 11,42 TL (Yüzde -9,94)

• BIGEN: 141,30 TL (Yüzde -9,94)

• EGEGY: 20,14 TL (Yüzde -9,93)

Kırmızı Piyasada Pozitif Ayrışanlar:



Genel satış dalgasına rağmen sınırlı sayıda hisse günü yeşil kapatmayı başardı. ARMGD yüzde 2,27 yükselişle 180,20 TL'ye tırmanırken, KPEKS yüzde 0,47 artışla 95,85 TL'den ve ENDAE yüzde 0,26 primle 15,62 TL seviyesinden işlem gördü.

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