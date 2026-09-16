Borsa İstanbul’da haftanın üçüncü işlem gününe sert satışlarla başlandı. BIST 100 endeksi TSİ 11.09 itibarıyla yüzde 5,66 düşüşle 13.108 puana geriledi. Endeksin haftalık kaybı ise yüzde 7,88’e ulaştı.

Satış baskısında fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin endişelerin etkili olduğu görülürken, 14 bin puanın altına inilmesiyle zarar-kes satışlarının devreye girmesi de düşüşü hızlandırdı.

FON PİYASASINDAKİ GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., bazı yatırım fonlarında yatırımcıların para çekme taleplerine ilişkin ödemelerin zamanında gerçekleştirilemediğini ve temerrüt oluştuğunu duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından piyasadaki endişelerin arttığı görüldü.

AÇIĞA SATIŞTA YUKARI ADIM KURALI DEVREDE

Borsa İstanbul saat 10.26'da yaptığı açıklamayla, BIST 100 endeksindeki değişimin eksi yüzde 2'lik eşik değeri aşması nedeniyle açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu. Kural seans sonuna kadar geçerli olacak.

TÜM ENDEKSLER KIRMIZI

Sert satışların etkisiyle tüm sektör endekslerinde düşüş yaşanırken, Finansal Kiralama endeksi (XFINK) yüzde 9,7 değer kaybetti.

Bankacılık endeksindeki (XBANK) kayıp ise yüzde 5,66 seviyesine ulaştı.

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