Şirketin 16 Eylül 2026 tarihinde KAP’a yaptığı açıklamaya göre CANTE, 2024 yılında Venezuela’da yaklaşık 30 yıllık petrol sahası hizmetleri deneyimine sahip Denarius Pumping Services LLC’ye ortak olmuştu. Faaliyetlerin ABD yaptırım düzenlemeleri ve OFAC yetkilendirmeleri çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 2026 yılında Venezuela’daki siyasi gelişmeler ve uluslararası yaptırım koşullarındaki değişimlerin ardından gerekli teknik, hukuki ve ticari değerlendirmelerin tamamlandığı bildirildi.

CEMA PETROL SAHASI İÇİN 20 YILLIK SÖZLEŞME

CANTE’nin iştiraki Minerosol Group C.A., Venezuela’nın Anzoátegui Eyaleti’nde bulunan CEMA (Petrokariña) Petrol Sahası için PDVSA ile 20 yıl süreli işletme ve üretim sözleşmesi imzaladı. Sözleşmede onay şartıyla ilave 20 yıl uzatma ve münhasırlık hakkı da bulunuyor.

ÜRETİM HEDEFİ 9.865 VARİL/GÜN

Sahada mevcut üretimin 400 varil/gün seviyesinde olduğu belirtilirken, orta ve uzun vadede üretimin 9.865 varil/gün seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

Şirket, yatırımın etkin şekilde yönetilmesi amacıyla ABD'de kurulu Denarius Holding Group Inc. şirketinin ana ortağı olduğunu açıkladı. Denarius Holding Group Inc. ise Venezuela merkezli Minerosol Group C.A.’nın tek ortağı konumunda bulunuyor.

CEMA Petrol Sahası'na yönelik yatırım, Minerosol Group C.A. tarafından PDVSA ile imzalanan işletme ve üretim sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek.

AÇIKLAMA NEDEN ERTELENDİ?

CANTE, söz konusu sözleşmeler ile teknik ve hukuki gelişmelerin kamuya açıklanmasının daha önce ertelendiğini belirtti. Şirket, 3 Nisan 2026 ve 27 Ağustos 2026 tarihli yönetim kurulu kararlarıyla, SPK’nın Özel Durumlar Tebliği kapsamında açıklamanın ertelenmesine karar vermişti.

Şirket, açıklama tarihi itibarıyla erteleme gerekçelerinin ortadan kalktığını ve gelişmelerin bu nedenle kamuoyuna duyurulduğunu bildirdi. CANTE'nin KAP ve yatırımcı ilişkileri sayfalarında şirketin diğer özel durum açıklamaları da yer alıyor.

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