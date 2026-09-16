Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle birlikte Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) hisselerinin yeni seans öncesi teorik fiyatı netleşti.

Şirketin daha önce açıkladığı 3 taksitli temettü takvimi kapsamında, ikinci taksit hak kullanım tarihi bugün itibarıyla başladı.

BIMAS TEMETTÜ ÖDEMESİ VE TEORİK FİYAT DETAYLARI

Borsa İstanbul tarafından yayınlanan verilere göre temettü ödemesine ilişkin detaylar şu şekilde:

• Hisse Kodu: BIMAS

• Hak Kullanım Tarihi: 16 Eylül 2026

• Pay Başına Brüt Temettü: 2,50 TL

• Pay Başına Net Temettü: 2,125 TL

• Düzeltilmiş Teorik Fiyat: 413,25 TL

(Not: Düzeltilmiş teorik fiyat, Borsa İstanbul fiyat adımına yuvarlanmamış ham değerdir.)

ÖDEME SÜRECİ VE YATIRIMCI AÇIKLAMASI

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş., toplam nakit kâr payını üç eşit taksit halinde yatırımcılarına dağıtma kararı almıştı.

16 Eylül'de başlayan 2,50 TL brüt (2,125 TL net) ikinci taksit ödemelerinin ardından, hak sahibi yatırımcıların hesaplarına nakit temettü aktarımları takas süresi (T+2) kuralı gereği önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

BIMAS payları, seansa düşülen temettü miktarı kadar hesaplanan 413,25 TL'lik teorik başlangıç fiyatı üzerinden işlem görmeye başlayacak.

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