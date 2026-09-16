Sektör gazetecisi Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 4,62 TL zam yapılması bekleniyor.

Söz konusu artışın pompaya yansımasıyla birlikte, bir litre motorinin fiyatı Türkiye genelinde ilk kez 100 TL sınırını aşarak tüm zamanların rekorunu kıracak.

Küresel piyasalardaki oynaklığın ve ham petrol fiyatlarındaki sert tırmanışın yakından takip edildiğini belirten kaynaklar, zam ayarlamasının perşembe gününden itibaren geçerli olacağını ifade etti.

17 Eylül 2026, akaryakıt yeni bir aşamaya geçiyor. İki haneli fiyatlar yerini üç haneliye bırakacak. Motorine bu gece yarısı 4,62 TL zam bekleniyor. Bir litre motorinin fiyatı 100 TL’yi aşacak.Tüm zamanların rekoru kırılacak. (ÖTV ayarlaması olur mu? Saat 16.00’da belli olacak.) — Olcay aydilek (@olcay_aydilek) September 16, 2026

GÖZLER SAAT 16.00'DA: ÖTV MÜDAHALESİ GELECEK Mİ?

Motorin fiyatının 100 TL kritik psikolojik eşiğini aşmasını engellemek veya zam miktarını yumuşatmak adına Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın özel tüketim vergisi (ÖTV) ayarlaması yapıp yapmayacağı merak konusu.

Sektör kulislerinde, olası bir ÖTV desteği veya eşel mobil benzeri bir müdahale kararının bugün saat 16.00 civarında netleşeceği konuşuluyor.

Kararın olumsuz çıkması halinde perşembe sabahı sürücüler akaryakıt tabelalarında ilk kez üç haneli motorin fiyatlarıyla karşılaşacak.

16 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir/Bölge Benzin Motorin LPG İstanbul Avrupa Yakası 80,26 TL 95,60 TL 34,99 TL İstanbul Anadolu Yakası 80,12 TL 95,46 TL 34,39 TL Ankara 81,25 TL 96,75 TL 35,09 TL İzmir 81,52 TL 97,02 TL 34,99 TL

Benzin ve LPG tarafında yeni bir fiyat değişikliğine ilişkin ise sektörden henüz bir bilgi gelmedi.