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Akaryakıt piyasasında tarihi bir eşiğin aşılmasına saatler kaldı. 17 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla motorin fiyatlarında üç haneli rakamlara geçiş yaşanacak.

Sektör gazetecisi Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 4,62 TL zam yapılması bekleniyor.

Söz konusu artışın pompaya yansımasıyla birlikte, bir litre motorinin fiyatı Türkiye genelinde ilk kez 100 TL sınırını aşarak tüm zamanların rekorunu kıracak.

Küresel piyasalardaki oynaklığın ve ham petrol fiyatlarındaki sert tırmanışın yakından takip edildiğini belirten kaynaklar, zam ayarlamasının perşembe gününden itibaren geçerli olacağını ifade etti.

GÖZLER SAAT 16.00'DA: ÖTV MÜDAHALESİ GELECEK Mİ?

Motorin fiyatının 100 TL kritik psikolojik eşiğini aşmasını engellemek veya zam miktarını yumuşatmak adına Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın özel tüketim vergisi (ÖTV) ayarlaması yapıp yapmayacağı merak konusu.

Sektör kulislerinde, olası bir ÖTV desteği veya eşel mobil benzeri bir müdahale kararının bugün saat 16.00 civarında netleşeceği konuşuluyor.

Kararın olumsuz çıkması halinde perşembe sabahı sürücüler akaryakıt tabelalarında ilk kez üç haneli motorin fiyatlarıyla karşılaşacak.

Akaryakıtta 3 haneli fiyat dönemine geçiliyor: Motorine rekor zam yolda!, Görsel 1

16 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir/Bölge Benzin Motorin LPG
İstanbul Avrupa Yakası 80,26 TL 95,60 TL 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası 80,12 TL 95,46 TL 34,39 TL
Ankara 81,25 TL 96,75 TL 35,09 TL
İzmir 81,52 TL 97,02 TL 34,99 TL

Benzin ve LPG tarafında yeni bir fiyat değişikliğine ilişkin ise sektörden henüz bir bilgi gelmedi.

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