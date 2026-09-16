Benzine yapılan artışın hemen ardından motorine dün gelen yaklaşık 6 lirayı aşan dev zam ile birlikte motorin fiyatları büyükşehirlerde ilk kez 95-97 TL bandına ulaştı.

Benzin ve LPG tarafında yeni bir fiyat değişikliği yaşanmazken, motorin ile benzin arasındaki makas da motorin lehine tarihi bir seviyeye açılmış durumda.

Sektör temsilcileri, Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki seyrin önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarında yeni ayarlamaları beraberinde getirebileceğini belirtiyor.

16 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI