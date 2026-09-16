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Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gözler akaryakıt tabelasında.

Benzine yapılan artışın hemen ardından motorine dün gelen yaklaşık 6 lirayı aşan dev zam ile birlikte motorin fiyatları büyükşehirlerde ilk kez 95-97 TL bandına ulaştı.

Benzin ve LPG tarafında yeni bir fiyat değişikliği yaşanmazken, motorin ile benzin arasındaki makas da motorin lehine tarihi bir seviyeye açılmış durumda.

Sektör temsilcileri, Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki seyrin önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarında yeni ayarlamaları beraberinde getirebileceğini belirtiyor.

Akaryakıta yeni zam var mı? 16 Eylül güncel fiyatlar, Görsel 1

16 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir/Bölge Benzin Motorin LPG
İstanbul Avrupa Yakası 80,26 TL 95,60 TL 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası 80,12 TL 95,46 TL 34,39 TL
Ankara 81,25 TL 96,75 TL 35,09 TL
İzmir 81,52 TL 97,02 TL 34,99 TL

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