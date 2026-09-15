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Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Motorine gelen 6,62 TL'lik tarihi zam tabelalara yansıdı. İşte 15 Eylül 2026 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatları.

Akaryakıt fiyatları 15 Eylül 2026 Salı günü motorine gelen zamla değişti. Motorin fiyatlarına 6,62 TL zam pompaya yansırken bazı illerde motorinin litre fiyatı 100 TL'ye yaklaştı. Peki, benzin ne kadar, motorin kaç TL, LPG fiyatı ne kadar oldu? Motorine ne kadar zam geldi? İşte 15 Eylül 2026 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin ve LPG güncel akaryakıt fiyatları....

MOTORİNE 6,62 TL ZAM

Motorine gelen 6,62 TL'lik artışla birlikte akaryakıt tabelaları gece yarısından itibaren değişti.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 95 TL'nin üzerine çıkarken Ankara ve İzmir'de 97 TL sınırına yaklaştı. Benzin fiyatları ise üç büyükşehirde 80 TL'nin üzerinde seyrediyor.

15 EYLÜL 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 80,26 TL
Motorin: 95,60 TL
LPG: 34,99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 80,12 TL
Motorin: 95,46 TL
LPG: 34,39 TL

Motorine 6,62 TL zam geldi! Bir depo artık kaç TL ye doluyor?, Görsel 1

ANKARA
Benzin: 81,25 TL
Motorin: 96,75 TL
LPG: 35,09 TL

Motorine 6,62 TL zam geldi! Bir depo artık kaç TL ye doluyor?, Görsel 2

İZMİR
Benzin: 81,52 TL
Motorin: 97,02 TL
LPG: 34,99 TL

Motorine 6,62 TL zam geldi! Bir depo artık kaç TL ye doluyor?, Görsel 3

MOTORİN 100 TL'YE YAKLAŞTI

Son zamla birlikte motorin fiyatlarında 100 TL seviyesi de gündeme geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de litre fiyatları 95-97 TL aralığına çıkarken bazı doğu illerinde motorinin litre fiyatı 100 TL sınırına kadar yaklaştı.

Akaryakıt fiyatları; petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi kalemlerindeki değişikliklere bağlı olarak şehirler ve dağıtım şirketleri arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Motorine 6,62 TL zam geldi! Bir depo artık kaç TL ye doluyor?, Görsel 4

MOTORİN ZAMMI DEPOYA NASIL YANSIDI?

Motorine gelen 6,62 TL'lik zam, araç sahiplerinin depo maliyetini de artırdı. Zam öncesinde motorinin litre fiyatı yaklaşık 88,98 TL seviyesindeydi. Yeni fiyatla İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litresi 95,60 TL'ye çıktı.

40 litrelik depo: 3.824 TL
50 litrelik depo: 4.780 TL
60 litrelik depo: 5.736 TL

Yani 50 litrelik bir otomobil deposunu doldurmak artık yaklaşık 4 bin 780 TL'ye mal oluyor. Tek gecede depo maliyetine 331 TL eklendi.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 95.62
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 80.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 49.26
Gazyağı 94.71
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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