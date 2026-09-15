Borsa İstanbul'da 15 Eylül 2026 Salı günü temettü ödemesi gerçekleştiren hisseler belli oldu. BULGS ve AKFGY hisselerinde nakit temettü ödemesi nedeniyle düzeltilmiş baz fiyatlar değişti. Peki bugün hangi hisseler temettü ödüyor, hisse başına ne kadar temettü verilecek? İşte 15 Eylül 2026 temettü takvimi ve yeni baz fiyatlar...

TEMETTÜ SONRASI FİYATLARDA DÜZELTME YAPIYOR

BULGS pay başına brüt ve net 0,0933 TL temettü dağıtıyor. Hissenin temettü verimi yüzde 0,31 olarak hesaplandı.

AKFGY ise pay başına brüt ve net 0,0137 TL temettü ödüyor. Şirketin temettü verimi yüzde 0,48 seviyesinde bulunuyor.

BULGS de 30,38 TL olan kapanış fiyatına karşılık temettü düşülmüş baz fiyatı 30,28 TL olarak belirlenirken, AKFGY'de 2,83 TL'lik kapanış fiyatına karşılık yeni baz fiyat 2,81 TL oldu.

15 Eylül 2026 tarihinde temettü ödeyen iki hissenin rakamları şöyle;

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat BULGS 0,0933 0,0933 %0,31 30,38 30,28 AKFGY 0,0137 0,0137 %0,48 2,83 2,81

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Temettü ödemesi sonrasında hissenin referans alınan baz fiyatı, dağıtılan kar payı dikkate alınarak düzeltiliyor. Bu nedenle temettü günü ekranda görülen fiyat değişiminin tamamı doğrudan piyasadaki alım-satım hareketinden kaynaklanmıyor.