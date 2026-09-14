PhillipCapital, Ahlatcı Doğal Gaz ve Enerya Enerji için ilk kapsam raporunu yayımladı. Raporda iki şirketin doğal gaz dağıtımındaki faaliyetlerinin yanı sıra iştirakleri üzerinden bankacılık ve altın madenciliği alanlarındaki büyüme potansiyeline dikkat çekildi.

Aracı kurum, her iki hisse için de "AL" tavsiyesi verdi.

AHGAZ İÇİN YÜZDE 60 GETİRİ POTANSİYELİ

PhillipCapital, Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) için 12 aylık hedef fiyatını 65 TL olarak belirledi.

Raporda AHGAZ için yüzde 60 yükseliş potansiyeli hesaplanırken, tavsiye "AL" olarak açıklandı.

Hisse Tavsiye Hedef fiyat Getiri potansiyeli AHGAZ "AL" 65 TL %60 ENERY "AL" 20 TL %64

ENERY İÇİN HEDEF FİYAT 20 TL

Enerya Enerji (ENERY) için ise 12 aylık hedef fiyat 20 TL olarak açıklandı. PhillipCapital'in hesaplamasına göre hissede mevcut seviyelere kıyasla yüzde 64 getiri potansiyeli bulunuyor.

Aracı kurum ENERY için de "AL" tavsiyesinde bulundu.

BANKACILIK VE ALTIN MADENCİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Raporda iki şirketin doğal gaz dağıtım faaliyetlerinin istikrarlı nakit akışı sağladığı belirtilirken, iştirakler üzerinden farklılaşan büyüme alanlarına da işaret edildi.

AHGAZ'ın Dünya Katılım Bankası üzerinden katılım bankacılığı sektörüne, ENERY'nin ise Ahlatcı Altın İşletmeleri üzerinden altın madenciliğine daha yüksek oranda maruz kaldığı belirtildi.

PhillipCapital ayrıca Ahlatcı Altın İşletmeleri'nin Yozgat Sarıkaya'daki altın kaynağına ilişkin tahminlerini de değerlendirdi. Raporda, söz konusu yatırımların grubun orta ve uzun vadeli büyüme hikayesinde etkili olabileceği ifade edildi.

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