Yeni haftanın ilk işlem gününde saat 14:30 verileri itibarıyla BIST 30 hisselerinde para giriş ve çıkışları netleşti.

Günün ilk yarısında yatırımcıların en yoğun ilgi gösterdiği hisse Tüpraş (TUPRS) oldu.

Şirket hisselerine 234,3 milyon TL'lik net para girişi yaşanırken, hisse fiyatı yüzde 1,45 primle 419,50 TL seviyesine yükseldi. Tüpraş'ı ASTOR ve SASA takip etti.

EN ÇOK PARA ÇIKIŞI YAŞANAN BIST 30 HİSSELERİ

Saat 14:30 itibarıyla en yüksek para çıkışı Aselsan (ASELS) hisselerinde gerçekleşti. Şirket hisselerinden tek günde 854,2 milyon TL'lik devasa bir net para çıkışı yaşandı.

Satışların etkisiyle ASELS hisseleri yüzde 3,68 değer kaybederek 379,25 TL'ye geriledi. Parasal çıkış listesinde Aselsan'ı Ereğli (EREGL) ve Şişecam (SISE) izledi.

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