Küresel piyasalarda yeni haftanın ilk işlem gününde merkez bankaları ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor. Goldman Sachs ve J.P. Morgan Fed’den faiz artırımı beklerken, ABD’de faiz kararı çarşamba günü açıklanacak. Borsa İstanbul’da ise BIST 100 endeksinin güne yatay bir başlangıç yapması bekleniyor.

TRUMP'TAN İRAN VE RUSYA MESAJLARI

Jeopolitik gelişmeler de piyasaların radarında kalmaya devam ediyor. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den Rus dizel tesislerine yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.

Trump ayrıca ABD'nin İran petrolünü Venezuela örneğinde olduğu gibi elinde tutabileceğini ifade etti.

İran ile diğer Körfez ülkeleri arasında bugün gerçekleştirilmesi planlanan toplantının ertelenmesi de bölgedeki gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı. Özellikle enerji piyasaları açısından Orta Doğu'dan gelecek haber akışı izleniyor.

Trump'ın gündemindeki bir diğer başlık kripto para düzenlemeleri oldu. ABD Başkanı, kripto yasasında etik kuralların güçlendirilmesine destek verdi.

OTOMOTİV ÜRETİMİ VE İHRACATI AZALDI

Yurt içinde ise otomotiv sektörüne ilişkin veriler takip edildi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre 2026 yılında otomotiv üretimi yüzde 7,3 azalırken, ihracatta yüzde 12'lik gerileme kaydedildi.

Veriler, otomotiv sektöründeki üretim ve dış satış performansının seyri açısından izleniyor.

BU HAFTA GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Haftanın devamında merkez bankalarının kararları ve enflasyon verileri piyasaların yönü üzerinde etkili olabilecek.

Fed'in faiz kararı çarşamba günü açıklanacak. Perşembe günü Euro Bölgesi TÜFE verileri takip edilirken, cuma günü ise Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz kararı gündemde olacak.

Özellikle Fed'in vereceği karar ve karar metninde gelecek döneme ilişkin kullanacağı ifadeler küresel risk iştahının seyri açısından önem taşıyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

BİST şirketlerinin 11 eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurduğu bildirimlerden derlenen veriler şu şekilde;

ALKLC – 180 gün vadeli 170 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ARSAN – Şirketin, %83,48 bağlı ortağı olan Arsan Dokuma Boya’nın kullanacağı banka kredisine 125 milyon TL tutarında kefalet verilmesine karar verildiği açıklandı.

ALVES – TRFALVS92610 ISIN kodlu bononun itfa ödemesinin gerçekleştirilemediği açıklandı.

ANELE – Şirketin, %52,5 pay sahibi olduğu Anel Yapı’nın %47,50’lik payının 100 milyon TL’ye satın alınmasına, Anel Holding’in paylarının 1 milyon TL’ye alınmasına karar verildiği açıklandı.

AVGYO – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Metro Otelcilik’in Edirne’de geliştireceği Metro Hotel Apartments projesinin inşaatı için ALPRO ile yüklenici sözleşmesi imzaladığı, inşaat maliyetinin ve inşaat maliyetine eklenecek %3 oranındaki yüklenici hakedişinin AVGYO tarafından karşılanacağı, arsa payı dağılımının AVGYO ve Metro Otelcilik arasında %50-%50 olarak belirlendiği açıklandı.

BRKVY – GARAN tarafından gerçekleştirilen 684,4 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak portföyünün ihalesinin şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

BINHO – Meta Mobilite’nin Yeşil Yatırım Holding’in sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle 10 milyon ABD doları tutarındaki yatırım anlaşmasını tek taraflı olarak feshettiği açıklandı.

BALSU – Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.

BALSU – 2027 takvim yılında yaklaşık 7,4 milyon dolar brüt kar elde edilmesinin ön görüldüğü açıklandı.

CWENE – Tarzan Tarık Sarvan tarafından şirkete 363,7 milyon TL tutarında sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenecek İstanbul Eyüpsultan Hasdal 2.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesine katılım sağlamayacağı açıklandı.

EFOR – Şirketin, satış sözleşmesi imzaladığı, sözleşme kapsamında 3,3 milyar TL ciro ön görüldüğü açıklandı.

EPLAS & MZHLD – Şirketin grup şirketi Ege Yıldız Plastik’in iştiraki Güçyapı İnşaat’ın EGS EGYO ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında daha önce duyurulan Nihai Protokol’ün imzalandığı ve TMSF de protokolü amme alacaklısı ve muvafakat eden taraf sıfatıyla imzaladığı açıklandı.

GESAN – EPBiH tarafından açılan ihalenin kazanıldığı ve 26,9 milyon euro tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

GLCVY – GARAN tarafından gerçekleştirilen 707,2 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak portföyünün ihalesinin şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

HALKB – 38 gün vadeli 2,1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

HALKB – Borsa İstanbul tarafından HALKB’nin ikincil halka arz sürecinde HALKB payları ile bu paya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde işlemlerin geçici olarak durdurulacağı açıklandı.

ISMEN – Saha Kurumsal tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

IZMDC – Mahmut Nedim Koç tarafından 45.390.482 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KOCMT – Adil Koç tarafından 41.208.790 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KOCMT – Mahmut Nedim Koç tarafından 56.248.290 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KERVN – Zeynep Tümer’in paylarının Borsa dışından Oasis Prime’ye devri kapsamında Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı

LKMNH – Ankara Sincan’daki hastane binasının 1,4 milyar TL’ye Lokman Hekim Üniversitesine satılmasına karar verildiği, satış sonucunda 1,1 milyar TL satış karı elde edileceği, işlemden kaynaklı ayrılma hakkı doğmayacağı açıklandı.

MCARD – Bilet.com’un %51’inin alındığı açıklandı.

MRGYO & YKSLN – VBTS kapsamında şirket paylarına 13 Ekim’e kadar kredili işlem yasağı getirildi.

NTHOL – Adil Koç tarafından 2.648.450 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

NTHOL – Mahmut Nedim Koç tarafından 7.625.415 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

NTHOL – Seçkin Göller tarafından 3.496.903 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

NETGL – Şirket paylarının halka arzı kapsamında toplamda halka arz büyüklüğünün 2,8 katı talep geldiği açıklandı.

OZATD – Ataseven Denizcilik tarafından 2.100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ORZAX – Şirketin, Özbekistan bağlı ortaklığı bir gummy üretim tesisinin devralınmasına yönelik görüşmelere başladığı açıklandı.

SAYAS – Şirket tarafından PT. Kenertec Power System’e verilen tekliflerin onaylandığı, 1,2 milyon euroluk teslimlerin yılın son çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği açıklandı.

SMRVA – T.O.M Katılım Bankası tarafından 400,5 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak portföyü ihalesinin şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

SAMAT – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun %70’inin işletme sermayesinde, %30’unun borç ödemesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

TTKOM – Şirket bağlı ortaklığı TTNET tarafından 7,5 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

YEOTK – Şirketin, 2026 yılında 494,9 milyon dolar ciro, %20 FAVÖK marjı beklediği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

INFO – Şirket sermayesi yarın 960,3 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 960,3 milyon TL’ artışla 1,9 milyar TL’ye yükseltilecek.

KORDS – Şirket sermayesi bugün 194,5 milyon TL’den %1.800 oranında bedelsiz olarak 3,5 milyar TL artışla 3,7 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 4,09 TL’ye denk gelmekte.

LIDFA – Şirket sermayesi 15 Eylül’de 1,1 milyar TL’den %51,54 oranına 561,2 milyon TL yükselişle 1,6 milyar TL’ye yükseltilecek.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 160.000 adet pay 21,48 – 21,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

ONRYT – Şirket sermayesi bugün 62,8 milyon TL’den %300 oranında bedelsiz olarak 188,5 milyon TL artışla 251,3 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 15,21 TL’ye denk gelmekte.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi BULGS 0,0933 0,0933 %0,29 15.09.2026 AKFGY 0,0137 0,0137 %0,48 15.09.2026

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerde gerçekleştirilen pay alım-satım işlemlerine ilişkin 11 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimler şöyle;

ARSAN – Farsan İnşaat tarafından 3,95 – 4,00 TL fiyat aralığından 1.083.905 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %42,99’a yükseldi.

ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.366.246 adet pay 3,96 – 4,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 11.567 adet pay 40,48 TL fiyattan geri alındı.

BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000 adet pay 69,25 TL fiyattan geri alındı.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 210.000 adet pay 9,12 – 9,17 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 508.846 adet pay 12,03 – 12,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.050.000 adet pay 17,96 – 18,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

HATEK – Bank of Amarica Corporation tarafından 13,31 – 13,39 TL fiyat aralığından 129.531 adet alış ve 183.653 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,94’e geriledi.

KARTN – Aydın Veli Serin tarafından 2.990.000 adet payın kurumsal yatırımcılara satıldığı, şirket sermayesindeki payının 529,45’e gerilediği açıklandı.

MAGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 36,40 – 37,64 TL fiyat aralığından 6.009.700 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,22’ye yükseldi.

MANAS – Bank of America Corporation tarafından 32,25 – 34,75 TL fiyat aralığından 12.676.840 adet alış ve 17.230.531 adet satış yapılırken, şirke sermayesindeki payı %4,23’e geriledi.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 36,12 – 37,02 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 41,02 – 41,16 TL fiyat aralığından geri alındı.

TKFEN – Cevahir Taahhüt tarafından 208,20 – 211,50 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,95’e yükseldi.

TGSAS – Serkan Leke tarafından 247,00 TL fiyattan 265.406 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,45’e yükseldi.

TGSAS – Re – Pie Portföy tarafından 247,00 TL fiyattan 149.008 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,0’e yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirket bulunmuyor.

(İNFO YATIRIM)