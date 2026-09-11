Anayasa Mahkemesi (AYM), memur emeklilerinin uzun süredir hukuk mücadelesini sürdürdüğü seyyanen zam ödemelerine ilişkin kritik bir karara imza attı.

Yüksek Mahkeme, 2023 yılında memurlara verilen ancak emekli maaşlarına yansıtılmayan 8 bin 077 liralık seyyanen ödemeye yönelik ikinci bireysel başvuruyu ilk dosyayla birleştirme kararı aldı.

Dosyaların birleştirilmesiyle birlikte hukuki süreç esaslı ve toplu bir değerlendirme aşamasına geçti.

Milyonlarca memur emeklisinin gözü kulağı AYM'den çıkacak nihai karara çevrilirken, yargı sürecindeki bu gelişme kamuoyunda ve kulislerde büyük yankı uyandırdı.

KULİSLERDE "25 BİN TL EK ÖDEME VE TOPLU ÖDEME" İDDİASI

AYM'nin dosyaları birleştirmesiyle birlikte kulislerde emekli maaşlarına ilave 25 bin liralık ek ödeme yapılabileceği ve geçmişe dönük hak edişlerin toplu olarak ödenebileceği iddiaları konuşulmaya başlandı.

Yüksek Mahkeme'nin vereceği karar, yalnızca mevcut maaş katsayılarını ve güncel emekli aylıklarını şekillendirmekle kalmayacak; aynı zamanda Temmuz 2023'ten bu yana ödenmeyen tutarların geriye dönük olarak hesaplanıp hesaplanmayacağını da netleştirecek.

Kararın emekliler lehine çıkması durumunda, geçmiş döneme ait farkların toplu ödeme şeklinde hesaplara aktarılması gündeme gelebilecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN EMSAL TEŞKİL EDEBİLİR

Hukukçular ve ekonomi uzmanları, AYM’nin memur emeklileri için vereceği olası bir hak ihlali veya düzenleme kararının, diğer emekli grupları olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından da emsal oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Memur emeklilerinin ekonomik durumunu ve alım gücünü doğrudan etkileyecek olan bu davada tüm taraflar, yargı sürecinin tamamlanmasını ve Resmi Gazete'de yayımlanacak nihai kararı heyecanla bekliyor.