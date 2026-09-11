28 Ağustos’ta 69 TL ile tarihi zirvesini gören ve ardından başlayan sert satış dalgasıyla 31,14 TL seviyelerine kadar gerileyerek değerinin yüzde 50'den fazlasını kaybeden Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) paylarında tansiyon düşmüyor.

Pusula Finans Holding ve bağlı iştiraklerdeki payların Tera Grubu şirketlerince devralınmasına ilişkin resmi görüşmelerin başladığı haberiyle çarşamba ve perşembe günlerini tavan fiyatla tamamlayan hisse, anlaşma haberinin açıklanmasının ardından 11 Eylül Cuma gününe tavan bozarak başladı.

İŞLEM HACMİNDE PATLAMA: GÜN İÇİ RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Saat 14:27 itibarıyla elde edilen teknik ve takas verilerine göre KTLEV paylarında 12,86 milyar TL’lik devasa bir işlem hacmi gerçekleşti.

Anlaşma haberinin ardından tavan serisini sonlandıran hisse, gün içinde en yüksek 45,18 TL seviyesini görse de satışların ağırlık kazanmasıyla 40,26 TL seviyelerine çekilerek yüzde 3,73 değer kaybıyla işlem gördü.

BANK OF AMERİCA SATIŞTA LİDER, BİREYSELLER ALIMDA

Gün içi aracı kurum dağılımı (AKD) incelendiğinde, kurumsal ve yabancı satışına karşılık bireysel yatırımcıların yoğun alım tarafında yer aldığı görüldü:

Piyasa uzmanları, hissede zirve dönüşü sonrası yaşanan sert dalgalanmaların yatırımcı psikolojisini zorladığına dikkat çekiyor.

Zirve seviyelerinden yarı yarıya düşüşün ardından gelen tepki alımları ve anlaşma haberinin yarattığı volatilite karşısında uzmanlar; yatırımcıların panik kararlardan kaçınmaları, KAP açıklamalarını ve aracı kurum dağılım dengesini yakından izlemeleri gerektiği uyarısını yineliyor.

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