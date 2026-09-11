Google Haberler

1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi yüzde 37,3'e geriledi. Banka ve hesap türüne göre 2 milyon TL'nin 92 günlük mevduat getirisi belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, 4 Eylül itibarıyla yüzde 37,3'e gerileyerek 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Faizlerdeki düşüş sürerken, 2 milyon TL'sini 92 gün vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcının elde edeceği kazanç bankalara ve sunulan faiz oranlarına göre değişiyor.

11 Eylül 2026 saat 13.58 itibarıyla yapılan 92 günlük mevduat hesaplamalarında bankaların sunduğu oranlar ve ekrandaki net kazanç tutarları şöyle:

2 MİLYON TL'NİN 92 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ

Banka Faiz/Kâr Payı Net Kazanç Vade Sonu Bakiye Hesap Türü Vade Türü
QNB %39 162.197,26 TL 2.162.197,26 TL E-Vadeli Mevduat Hesabı Standart Vadeli
Akbank %39 162.197,26 TL 2.162.197,26 TL Vadeli Hesap TL Standart Vadeli
Hayat Finans %38,91 161.822,96 TL 2.161.822,96 TL Katılma Hesabı Standart Vadeli
DenizBank %38,75 161.157,53 TL 2.161.157,53 TL E-Mevduat Standart Vadeli
Garanti BBVA %38,5 160.117,81 TL 2.160.117,81 TL E-Vadeli Hesap Standart Vadeli
ING %38 158.038,36 TL 2.158.038,36 TL Vadeli Hesap Standart Vadeli
Odea %37,5 155.958,90 TL 2.155.958,90 TL Yeni Vadeli Mevduat Hesap Standart Vadeli
ON Dijital %37 153.879,45 TL 2.153.879,45 TL E-Mevduat Standart Vadeli
Getirfinans %37 153.879,45 TL 2.153.879,45 TL Vadeli Hesap Standart Vadeli
Türkiye İş Bankası %36,5 151.800 TL 2.151.800 TL Vadeli TL Hesabı Standart Vadeli
DenizBank %39 151.990,40 TL 2.151.990,40 TL Kaptan Hesap Günlük Vadeli
Ziraat Dinamik %36 149.720,55 TL 2.149.720,55 TL Standart Vadeli Hesap Standart Vadeli
QNB %37,15 148.515,92 TL 2.148.515,92 TL Kazandıran Günlük Hesap Günlük Vadeli
Halkbank %35 145.561,64 TL 2.145.561,64 TL E-Mevduat Hesabı Standart Vadeli
Anadolubank %37 135.901,83 TL 2.135.901,83 TL Renkli Hesap Günlük Vadeli
Ziraat Katılım %37 130.964,08 TL 2.130.964,08 TL Anında Günlük Hesap Günlük Vadeli
VakıfBank %23 95.654,79 TL 2.095.654,79 TL ARI Hesap Standart Vadeli *

FAİZ ORANI KADAR HESAP TÜRÜ DE ÖNEMLİ

Ekranlarda aynı banka için farklı faiz oranları ve farklı hesap türleri görülebiliyor. Bu nedenle yalnızca ilan edilen faiz oranına bakarak net getiriyi karşılaştırmak yeterli olmayabiliyor. Kampanya, hesap türü ve diğer koşullar vade sonunda elde edilen tutarı değiştirebiliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
GUNDG’de düşüş durmuyor: BofA satış tarafındaGUNDG’de düşüş durmuyor: BofA satış tarafında
TRILC’de taban şoku: Satış yapan aracı kurumlar belli olduTRILC’de taban şoku: Satış yapan aracı kurumlar belli oldu

Google Haberler