1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi yüzde 37,3'e geriledi. Banka ve hesap türüne göre 2 milyon TL'nin 92 günlük mevduat getirisi belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, 4 Eylül itibarıyla yüzde 37,3'e gerileyerek 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi.
Faizlerdeki düşüş sürerken, 2 milyon TL'sini 92 gün vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcının elde edeceği kazanç bankalara ve sunulan faiz oranlarına göre değişiyor.
11 Eylül 2026 saat 13.58 itibarıyla yapılan 92 günlük mevduat hesaplamalarında bankaların sunduğu oranlar ve ekrandaki net kazanç tutarları şöyle:
2 MİLYON TL'NİN 92 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ
|Banka
|Faiz/Kâr Payı
|Net Kazanç
|Vade Sonu Bakiye
|Hesap Türü
|Vade Türü
|QNB
|%39
|162.197,26 TL
|2.162.197,26 TL
|E-Vadeli Mevduat Hesabı
|Standart Vadeli
|Akbank
|%39
|162.197,26 TL
|2.162.197,26 TL
|Vadeli Hesap TL
|Standart Vadeli
|Hayat Finans
|%38,91
|161.822,96 TL
|2.161.822,96 TL
|Katılma Hesabı
|Standart Vadeli
|DenizBank
|%38,75
|161.157,53 TL
|2.161.157,53 TL
|E-Mevduat
|Standart Vadeli
|Garanti BBVA
|%38,5
|160.117,81 TL
|2.160.117,81 TL
|E-Vadeli Hesap
|Standart Vadeli
|ING
|%38
|158.038,36 TL
|2.158.038,36 TL
|Vadeli Hesap
|Standart Vadeli
|Odea
|%37,5
|155.958,90 TL
|2.155.958,90 TL
|Yeni Vadeli Mevduat Hesap
|Standart Vadeli
|ON Dijital
|%37
|153.879,45 TL
|2.153.879,45 TL
|E-Mevduat
|Standart Vadeli
|Getirfinans
|%37
|153.879,45 TL
|2.153.879,45 TL
|Vadeli Hesap
|Standart Vadeli
|Türkiye İş Bankası
|%36,5
|151.800 TL
|2.151.800 TL
|Vadeli TL Hesabı
|Standart Vadeli
|DenizBank
|%39
|151.990,40 TL
|2.151.990,40 TL
|Kaptan Hesap
|Günlük Vadeli
|Ziraat Dinamik
|%36
|149.720,55 TL
|2.149.720,55 TL
|Standart Vadeli Hesap
|Standart Vadeli
|QNB
|%37,15
|148.515,92 TL
|2.148.515,92 TL
|Kazandıran Günlük Hesap
|Günlük Vadeli
|Halkbank
|%35
|145.561,64 TL
|2.145.561,64 TL
|E-Mevduat Hesabı
|Standart Vadeli
|Anadolubank
|%37
|135.901,83 TL
|2.135.901,83 TL
|Renkli Hesap
|Günlük Vadeli
|Ziraat Katılım
|%37
|130.964,08 TL
|2.130.964,08 TL
|Anında Günlük Hesap
|Günlük Vadeli
|VakıfBank
|%23
|95.654,79 TL
|2.095.654,79 TL
|ARI Hesap
|Standart Vadeli
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FAİZ ORANI KADAR HESAP TÜRÜ DE ÖNEMLİ
Ekranlarda aynı banka için farklı faiz oranları ve farklı hesap türleri görülebiliyor. Bu nedenle yalnızca ilan edilen faiz oranına bakarak net getiriyi karşılaştırmak yeterli olmayabiliyor. Kampanya, hesap türü ve diğer koşullar vade sonunda elde edilen tutarı değiştirebiliyor.
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