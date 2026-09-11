Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, 4 Eylül itibarıyla yüzde 37,3'e gerileyerek 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Faizlerdeki düşüş sürerken, 2 milyon TL'sini 92 gün vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcının elde edeceği kazanç bankalara ve sunulan faiz oranlarına göre değişiyor.

11 Eylül 2026 saat 13.58 itibarıyla yapılan 92 günlük mevduat hesaplamalarında bankaların sunduğu oranlar ve ekrandaki net kazanç tutarları şöyle:

2 MİLYON TL'NİN 92 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ

Banka Faiz/Kâr Payı Net Kazanç Vade Sonu Bakiye Hesap Türü Vade Türü QNB %39 162.197,26 TL 2.162.197,26 TL E-Vadeli Mevduat Hesabı Standart Vadeli Akbank %39 162.197,26 TL 2.162.197,26 TL Vadeli Hesap TL Standart Vadeli Hayat Finans %38,91 161.822,96 TL 2.161.822,96 TL Katılma Hesabı Standart Vadeli DenizBank %38,75 161.157,53 TL 2.161.157,53 TL E-Mevduat Standart Vadeli Garanti BBVA %38,5 160.117,81 TL 2.160.117,81 TL E-Vadeli Hesap Standart Vadeli ING %38 158.038,36 TL 2.158.038,36 TL Vadeli Hesap Standart Vadeli Odea %37,5 155.958,90 TL 2.155.958,90 TL Yeni Vadeli Mevduat Hesap Standart Vadeli ON Dijital %37 153.879,45 TL 2.153.879,45 TL E-Mevduat Standart Vadeli Getirfinans %37 153.879,45 TL 2.153.879,45 TL Vadeli Hesap Standart Vadeli Türkiye İş Bankası %36,5 151.800 TL 2.151.800 TL Vadeli TL Hesabı Standart Vadeli DenizBank %39 151.990,40 TL 2.151.990,40 TL Kaptan Hesap Günlük Vadeli Ziraat Dinamik %36 149.720,55 TL 2.149.720,55 TL Standart Vadeli Hesap Standart Vadeli QNB %37,15 148.515,92 TL 2.148.515,92 TL Kazandıran Günlük Hesap Günlük Vadeli Halkbank %35 145.561,64 TL 2.145.561,64 TL E-Mevduat Hesabı Standart Vadeli Anadolubank %37 135.901,83 TL 2.135.901,83 TL Renkli Hesap Günlük Vadeli Ziraat Katılım %37 130.964,08 TL 2.130.964,08 TL Anında Günlük Hesap Günlük Vadeli VakıfBank %23 95.654,79 TL 2.095.654,79 TL ARI Hesap Standart Vadeli *

FAİZ ORANI KADAR HESAP TÜRÜ DE ÖNEMLİ

Ekranlarda aynı banka için farklı faiz oranları ve farklı hesap türleri görülebiliyor. Bu nedenle yalnızca ilan edilen faiz oranına bakarak net getiriyi karşılaştırmak yeterli olmayabiliyor. Kampanya, hesap türü ve diğer koşullar vade sonunda elde edilen tutarı değiştirebiliyor.

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