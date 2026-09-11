Yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasının ardından çalışanların maaşlarından ek kesinti yapılacağı yönündeki tartışmalar yeniden gündeme geldi. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) yeni OVP'de yer almadığını belirterek çalışanların maaşlarını etkilemesi beklenen yüzde 3'lük kesinti planının rafa kaldırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 6 Eylül'de açıklanan 2027-2029 Orta Vadeli Programı yayımlandı.

MAAŞLARDAN YÜZDE 3 KESİNTİ YAPILMASI PLANLANIYORDU

Kamuoyunda "ikinci emeklilik" olarak da bilinen TES kapsamında daha önce çalışanlardan yüzde 3, işverenlerden de yüzde 3 oranında katkı alınması gündeme gelmişti.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, çalışanların halihazırda maaşlarından yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam yüzde 15 kesinti yapıldığını belirtti.

İşveren payıyla birlikte toplam prim yükünün yüzde 38,75 seviyesinde olduğunu aktaran Karakaş, TES kapsamında öngörülen ek yüzde 6'lık kesintinin hayata geçmesi halinde toplam yükün yaklaşık yüzde 45'e ulaşacağını ifade etti.

"MAAŞLARI TEHDİT EDEN KESİNTİ PLANI RAFA KALKTI"

Karakaş, kendi YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede yeni OVP'de TES'e ilişkin söz konusu düzenlemenin yer almadığını belirtti.

Önceki programlarda yer alan ve Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) dayalı olarak işçi ve işveren katkısını öngören maddelerin yeni OVP'den çıkarıldığını söyleyen Karakaş, böylece çalışanların maaşlarından ek kesinti yapılmasına yönelik planın şimdilik gündemden çıktığını savundu.

MEVCUT EMEKLİLİK SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Karakaş, TES yerine mevcut emeklilik sisteminin iyileştirilmesi gerektiğini belirterek aylık bağlama oranlarının düzeltilmesi ve emeklilerin gelirlerinin artırılması yönünde adımlar atılması çağrısında bulundu.

Öte yandan 2026 yılı programında TES'in kurulmasına ilişkin politika ve tedbirlerin yer aldığı görülüyor. Bu kapsamda OKS'nin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülmesi ve TES'in kurulması öngörülmüştü.

Karakaş, Ankara'daki temaslarına dayanarak 2027 yılında emekliler ve çalışanlar açısından yeni gelişmeler yaşanabileceğini de ifade etti.

Kaynak: YeniÇağ