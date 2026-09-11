Sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında, bankaların kredi kartı limitlerini müşterilerin gerçek gelirleri, mevcut borçları ve kredi puanlarını dikkate alarak yeniden belirleyeceği öne sürüldü.

İddialara göre ayrıca SGK ile entegre bir sistem kurulacak ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki borç verileriyle kişilerin gelirleri tespit edilerek kredi kartı limitleri yeniden düzenlenecekti.

BDDK’DAN KREDİ KARTI LİMİTİ AÇIKLAMASI

Söz konusu iddiaların ardından gözler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) çevrildi. BDDK, mevcut durum itibarıyla kredi kartı limitlerine ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmadığını açıkladı.

Kurum açıklamasında, bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla birlikte kredi kartı limitlerine ilişkin teknik ve idari çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ancak şu aşamada yeni bir düzenleme kararı alınmadığı ifade edildi.

BDDK'nın resmi açıklamasında, kredi kartı limitlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların kurumlar arası iş birliği içerisinde devam ettiği vurgulandı.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ TAMAMEN SABİT DEĞİL

BDDK'nın mevcut bilgilendirmesine göre bankalar, kredi kartı limitlerini belirlerken kişinin gelirini, finansal durumunu, kredi skorunu ve diğer bankalardaki kredi kartı limitlerini dikkate alıyor. Kurumun SSS sayfasında, ekonomik ve sosyal durum ile kredi skoru gibi unsurlar dikkate alınarak mevcut kredi kartı limitinin düşürülebileceği de belirtiliyor.

Dolayısıyla gündeme gelen iddialar, tüm kredi kartlarının limitlerinin topluca düşürüleceği anlamına gelmiyor. Yeni bir düzenleme yapılabilmesi için BDDK tarafından karar alınması ve bunun ilgili süreçlerden geçirilmesi gerekiyor.

BDDK, Ocak 2026'da kredi kartı limitlerinin kullanıcıların gelirleriyle orantılı olmasına yönelik düzenlemeye ilişkin açıklama yapmıştı. Kurum, düzenlemenin temel amacının tüketicilerin gelirleriyle uyumlu harcama yapmasını ve sürdürülebilir ödeme performansını desteklemek olduğunu belirtmişti.