ABD-İran gerilimi nedeniyle mart ayında askıya alınan bir hafta vadeli repo ihalesinin 3 puanlık sürpriz bir indirimle yeniden devreye alınması, piyasalar tarafından "örtülü faiz indirimi" olarak nitelendirildi.

Merkez'in gecelik borç verme faizi yüzde 40 seviyesindeyken, repo ihalesinin yüzde 37 oranıyla gerçekleştirilmesi kredilerde beklenen gevşeme sürecini başlattı.

İLK HAMLE TİCARİ KREDİLERDEN GELDİ, TÜKETİCİYE DE YANSIDI

İş dünyasının uzun süredir dile getirdiği finansman maliyetlerinin düşürülmesi talebi doğrultusunda, bankalar ticari kredi faizlerinde 1,5 ile 3 puan arasında indirime gitti.

Bu adımla birlikte ticari kredilerdeki yıllık maliyet ortalaması yüzde 45 seviyelerinden yüzde 43’e geriledi.

KONUT VE TAŞIT KREDİLERİ DE GÜNCELLENDİ

Ticari kanattaki rahatlamanın ardından indirim dalgası bireysel kredilere de sıçradı.

TCMB verilerine göre 21 Ağustos - 28 Ağustos haftaları arasında tüm kredi türlerinde gerileme kaydedildi:

• Konut Kredisi: Yıllık ağırlıklı ortalama faiz yüzde 42,04’ten yüzde 41,89’a (Aylık yüzde 3,50'den yüzde 3,49'a) geriledi.

• Taşıt Kredisi: Yıllık ortalama faiz yüzde 48,18’den yüzde 47,99’a (Aylık yüzde 4,01'den yüzde 3,99'a) çekildi.



• İhtiyaç Kredisi: Yıllık ortalama faiz yüzde 64,20’den yüzde 60,64’e (Aylık yüzde 5,35'ten yüzde 5,05'e) belirgin bir düşüş gösterdi.

Bankacılık kaynakları, özel kampanya ve dönemsel indirimlerle kredi talebinde şimdiden hareketlilik yaşandığını ve bu trendin önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğini öngörüyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜ VE KONUT PİYASASINA "NEFES" OLACAK

Finansman koşullarındaki gevşeme, 250’den fazla alt sektörü besleyen ve geniş istihdam sağlayan gayrimenkul sektöründe de beklentileri artırdı.

Kredi taksitlerinin daha erişilebilir seviyelere çekilmesi, hem ertelenen konut talebinin satışa dönmesine hem de milyarlık yeni projelerin önünün açılmasına zemin hazırlıyor.

Sektör temsilcilerine göre bu finansal rahatlama iki kritik alanda daha dengelenme sağlayacak:

• Kira Fiyatları Üzerindeki Baskı Azalacak: Konut kredisi erişiminin kolaylaşmasıyla kiracılıktan ev sahipliğine geçenlerin sayısı artacak; bu durum kiralık konut talebini hafifleterek kira artış hızını dizginleyecek.

• Yatırımcı Konuta Yönelecek: Mevduat getirilerinden çıkan veya enflasyondan korunmak isteyen yatırımcıların yeniden gayrimenkule yönelmesi piyasadaki likiditeyi artıracak.

Uzmanlar, faizlerdeki düşüşle birlikte tapu dairelerindeki işlem hacminin önümüzdeki aylarda ivme kazanacağını belirtirken; artan talebin konut fiyatları üzerinde yeni bir yukarı yönlü baskı oluşturabileceği konusunda da uyarıda bulunuyor.

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