İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeler, küresel ekonomik sinyaller ve döviz kurundaki dalgalanmalar altın fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Yatırımcıların ve birikimini altında değerlendirmek isteyen vatandaşların anlık olarak takip ettiği altın piyasasında, 11 Eylül 2026 Cuma günü itibarıyla satış fiyatları netleşti.

Güne yükseliş grafiğiyle başlayan piyasalarda ons altın 4.300 dolar barajını aşarak 4.303,84 dolar seviyesinden işlem görüyor.

11 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada öne çıkan altın satış fiyatları şu şekilde yansıyor:

• Gram Altın: 6.733,35 TL

• Çeyrek Altın: 11.007,00 TL

• Yarım Altın: 22.012,00 TL

• Tam Altın: 44.275,17 TL

• Cumhuriyet Altını: 43.882,00 TL

• Gremse Altın: 111.027,47 TL

• Ons Altın: 4.303,84 dolar

Uzmanlar, küresel piyasalardaki faiz kararları ve jeopolitik gelişmelerin ons altın üzerindeki baskısını koruduğunu, buna bağlı olarak iç piyasada da gram ve ziynet altınlarının yukarı yönlü seyrini sürdürebileceğini belirtiyor. Yatırımcılar gün boyunca piyasadaki anlık değişimleri izlemeye devam ediyor.