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Dün günü 6 milyon 840 bin liradan kapatan altının kilogram fiyatı, gün içinde satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1'lik düşüşle 6 milyon 765 bin lira seviyesinden tamamladı.

Gün içi işlemlerde hareket aralığı genişleyen standart altının kilogram fiyatı, en düşük 6 milyon 757 bin 500 lirayı, en yüksek ise 6 milyon 897 bin 800 lirayı gördü.

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İŞLEM HACMİ VE MİKTARI

KMKTP verilerine göre piyasadaki işlem hacimleri şu şekilde gerçekleşti:

• Altın İşlem Miktarı: 469,64 kilogram
• Altın Toplam İşlem Hacmi: 3.212.269.811,11 TL
• Tüm Metaller Toplam İşlem Hacmi: 3.540.432.664,47 TL

Altının kilogram fiyatı 6,7 milyon liraya geriledi, Görsel 1

ALTIN BORSASINDA EN AKTİF KURUMLAR

Günün sonunda altın borsasında en fazla işlem hacmine ulaşarak öne çıkan kurumlar sırasıyla şunlar oldu:

• Vakıf Katılım Bankası
• Kuveyt Türk Katılım Bankası
• Turan Kıymetli Madenler
• Çakmakçı Kıymetli Madenler
• NMGlobal Kıymetli Madenler

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.801,15 6.802,13 % -0.87 18:21
Ons Altın / TL 211.933,51 211.970,72 % -0.68 18:36
Ons Altın / USD 4.370,52 4.371,08 % -0.7 18:36
Çeyrek Altın 10.881,84 11.121,48 % -0.87 18:21
Yarım Altın 21.698,15 22.245,26 % -0.86 18:21
Ziynet Altın 43.527,35 44.349,89 % -0.87 18:21
Cumhuriyet Altını 45.064,00 45.740,00 % -0.73 17:00
Tüm Altın Fiyatları

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