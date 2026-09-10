Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1'lik düşüşle 6 milyon 765 bin lira seviyesinden tamamladı.

Gün içi işlemlerde hareket aralığı genişleyen standart altının kilogram fiyatı, en düşük 6 milyon 757 bin 500 lirayı, en yüksek ise 6 milyon 897 bin 800 lirayı gördü.

İŞLEM HACMİ VE MİKTARI

KMKTP verilerine göre piyasadaki işlem hacimleri şu şekilde gerçekleşti:

• Altın İşlem Miktarı: 469,64 kilogram

• Altın Toplam İşlem Hacmi: 3.212.269.811,11 TL

• Tüm Metaller Toplam İşlem Hacmi: 3.540.432.664,47 TL

ALTIN BORSASINDA EN AKTİF KURUMLAR

Günün sonunda altın borsasında en fazla işlem hacmine ulaşarak öne çıkan kurumlar sırasıyla şunlar oldu:

• Vakıf Katılım Bankası

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Turan Kıymetli Madenler

• Çakmakçı Kıymetli Madenler

• NMGlobal Kıymetli Madenler

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