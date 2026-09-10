Küresel piyasalarda altın, doların değer kaybetmesinden destek bularak perşembe günü yukarı yönlü hareket etti. Spot altın yüzde 0,3 yükselişle 4 bin 412,84 dolar seviyesinde işlem görürken, aralık vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 457,10 dolara geriledi.

Yurt içinde de altın fiyatlarında sabah saatlerinde yeşil bir görünüm hakim. Serbest piyasada gram altın 6 bin 880 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında da yükseliş görüldü.

10 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Ons altın: Alış 4.388,49 dolar - Satış 4.389,68 dolar

Gram altın: Alış 6.880,15 TL - Satış 6.880,86 TL

Çeyrek altın: Alış 11.008,87 TL - Satış 11.250,94 TL

Yarım altın: Alış 21.947,18 TL - Satış 22.500,38 TL

Tam altın: Alış 44.166,00 TL - Satış 44.702,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 44.035,49 TL - Satış 44.866,13 TL

Ziynet altını: Alış 44.031,96 TL - Satış 44.863,15 TL

Ata altın: Alış 45.185,59 TL - Satış 46.333,03 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.732,83 TL - Satış 4.959,47 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.210,37 TL - Satış 6.429,36 TL

Gremse altın: Alış 109.903,00 TL - Satış 111.328,00 TL

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altının küresel piyasalardaki yükselişinde doların zayıflaması etkili oldu. Marex analisti Edward Meir, Basra Körfezi'ndeki jeopolitik gelişmelerin şu aşamada altın açısından ikinci planda kaldığını, değerli metalin esas desteği zayıflayan dolardan aldığını belirtti.

Piyasalarda asıl odak ise ABD'den gelecek enflasyon verilerinde. ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) bugün TSİ 15.30'da açıklanacak. Tüketici enflasyonu verileri ise cuma günü gelecek.

Veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 15-16 Eylül'deki toplantısına yönelik beklentiler açısından önem taşıyor. Piyasalardaki faiz beklentilerinde yaşanabilecek değişim, dolar ve altın fiyatlarında oynaklığı artırabilir.

ABD'NİN 40 TRİLYON DOLARLIK BORCU DA ALTINI DESTEKLİYOR

ANZ Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, ABD'deki mali baskıların devlet borcuna ve borcun finansmanında kullanılan para biriminin uzun vadeli değerine yönelik güveni zayıflatmasının altına destek sağladığını ifade etti.

ABD'nin toplam kamu borcunun geçen ay ilk kez 40 trilyon doların üzerine çıkması da uzun vadede güvenli liman talebini destekleyen başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

Gümüş de güne yükselişle başladı. Spot gümüş yüzde 0,2 artışla 67,42 dolara çıkarken, platin yüzde 0,6 düşüşle 1.885,02 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 0,2 yükselişle 1.355,50 dolar seviyesinde işlem gördü.