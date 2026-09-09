ALVES Kablo’nun pazar değişikliği nedeniyle BIST endekslerinden çıkarılması üzerine, yedek listede bekleyen DOKTA ve FORTE ilgili endekslere dahil edildi. Tüm düzenlemeler 10 Eylül 2026 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.

ALVES Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES) paylarının 10 Eylül 2026'dan itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görecek olması, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti’nin 8.1 maddesini harekete geçirdi. Şirket payları, kural gereği kapsamlı bir endeks listesinden çıkarıldı.

ALVES'in Çıkarıldığı Endeksler:

• BIST 500 (XU500)

• BIST Katılım 100 (XK100)

• Geniş Endeksler: XUTUM, XTUMY, XBANA, XKTUM, XUSIN, XSINS, XMESY ve XSANK

YEDEK LİSTELER DEVREDE: DOKTA VE FORTE ENDEKSLERE ALINDI

ALVES'in ana endekslerden ayrılmasıyla boşalan yerlere, 2026 yılı 3. çeyrek dönemi için önceden belirlenen yedek şirketler dahil edildi:

• Döktaş Dökümcülük (DOKTA): BIST 500 endeksinin ikinci yedeği konumunda bulunan DOKTA, ALVES'in yerine BIST 500 (XU500) endeksine dahil edildi.

• Forte Bilgi İletişim (FORTE): BIST Katılım 100’ün birinci yedeği olan FORTE ise BIST Katılım 100 (XK100) endeks kapsamına alındı.

Borsa İstanbul yönetimi, endeks hesaplamalarında yapılacak tüm bu değişikliklerin 10 Eylül 2026 sabahı itibarıyla geçerli olacağını bildirdi.

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