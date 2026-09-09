Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin temettü ödemeleri devam ediyor. Platform Turizm (PLTUR), 10 Eylül 2026 tarihinde 2025 yılı kârından yapılacak 2. taksit temettü ödemesi için hak kullanım tarihine ulaşacak.

PLTUR NE KADAR TEMETTÜ ÖDEYECEK?

Şirketin ikinci taksit kapsamında yatırımcılarına dağıtacağı temettü hisse başına brüt 0,6087844 TL, net ise 0,5174667 TL olarak belirlendi.

Temettü bilgisi Tutar Hisse başı brüt temettü 0,6087844 TL Hisse başı net temettü 0,5174667 TL Hak kullanım tarihi 10 Eylül 2026 Ödeme tarihi 14 Eylül 2026

PLTUR'un 2025 yılı kârından dağıtacağı temettü iki taksit halinde gerçekleştiriliyor. İlk taksitin hak kullanım tarihi 17 Ağustos'ta gerçekleşirken, ikinci taksit için hak kullanım tarihi 10 Eylül, kesinleşen ödeme tarihi ise 14 Eylül 2026 olarak açıklandı.

Böylece PLTUR yatırımcıları, 10 Eylül'deki hak kullanım tarihinin ardından ikinci taksit kapsamında hisse başına net 0,5174667 TL temettü almaya hak kazanacak.

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