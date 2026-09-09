Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin ulaşılabilir olduğunu söyledi.

Şimşek, ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen kutlamaya katıldı. Burada konuşan Şimşek, ABD'nin başarısında Bağımsızlık Bildirgesi'nin yanı sıra takip eden yıllarda oluşturulan kurumların önemli rol oynadığını vurguladı.

“TÜRKİYE VE ABD BİRBİRİNE HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYAÇ DUYUYOR”

Küresel ekonominin parçalandığı ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Şimşek, Türkiye ile ABD'nin bugün birbirine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Şimşek, iki ülke ilişkilerinde son 10 yılın her zaman kolay geçmediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde ilişkileri daha güçlü şekilde yeniden tesis etmek için önemli bir ivme yakalandığını söyledi.

Suriye'de istikrarın sağlanması, bölgesel barış ve güvenliğin güçlendirilmesi gibi alanlarda Türkiye ve ABD'nin birlikte çalıştığını belirten Şimşek, ekonomik ilişkiler açısından da önemli fırsatlar bulunduğunu dile getirdi.

100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF İÇİN “ULAŞABİLECEĞİMİZ BİR HEDEF” DEDİ

İki ülke liderlerinin ikili ticaret için 100 milyar dolarlık hedef belirlediğini hatırlatan Şimşek, mevcut ticaret hacminin bu rakamın üçte birinden fazla olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ticaret hacminin 232 milyar dolar, ABD ile ticaret hacminin ise 34 milyar dolar seviyesinde bulunduğuna dikkat çeken Şimşek, aradaki farkın yalnızca coğrafi yakınlık ve Gümrük Birliği ile açıklanamayacağını belirtti.

Şimşek, “100 milyar dolar iddialı bir hedef değil, ulaşabileceğimiz bir hedeftir” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek, özellikle enerji, teknoloji, savunma sanayisi ve tedarik zincirlerinde iki ülke arasında önemli işbirliği potansiyeli olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'DE 2 BİN 400'DEN FAZLA ABD'Lİ ŞİRKET FAALİYET GÖSTERİYOR

Türkiye'de halihazırda 2 bin 400'den fazla Amerikan şirketinin faaliyet gösterdiğini belirten Şimşek, Türkiye'nin satın alma gücü paritesine göre dünyanın 11'inci büyük ekonomisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dinamik bir pazara, nitelikli iş gücüne ve güçlü bir imalat altyapısına sahip olduğunu ifade eden Şimşek, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'ya doğrudan erişim imkanının da yatırım açısından önemli avantaj sağladığını kaydetti.

Şimşek, ekonomi programının temel amacının makrofinansal istikrarı güçlendirmek, öngörülebilirliği artırmak, kurala dayalı çerçeveyi pekiştirmek ve yatırım ortamını iyileştirmek olduğunu sözlerine ekledi.