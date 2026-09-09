Asya’nın ultra zenginlerinin yatırım ve servet tercihlerinde dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Jeopolitik gerilimler sermayenin yönünü değiştirirken, Dubai’den Singapur’a para ve fiziki altın akışı hızlanıyor. Çinli varlıklı yatırımcılar ise gayrimenkul ve iş fırsatları için Malezya’ya yöneliyor.

Asya’nın en varlıklı kesimleri geleneksel yatırım araçlarının yanı sıra yeni varlık sınıflarına da ilgi gösteriyor. Maybank Singapore CEO’su Alvin Lee, ultra yüksek net değere sahip yatırımcıların finansal ürünlerin yanında gayrimenkul ve değerli metalleri portföylerinde tutmaya devam ettiğini belirtti.

ALTIN SERVET SAHİPLERİNİN GÖZDESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Altın, yıl başındaki rekor seviyelerden geri çekilmesine rağmen ons başına yaklaşık 4.400 dolar seviyesinde bulunuyor. Goldman Sachs ise merkez bankalarının güçlü altın alımlarının desteğiyle fiyatın yıl sonunda 4.900 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Lee, altının değer saklama aracı olarak cazibesini koruduğuna dikkat çekerken, jeopolitik gelişmelerin fiziki altının coğrafi hareketini de hızlandırdığını söyledi.

MİLYARLARCA DOLARLIK PARA DUBAİ’DEN SİNGAPUR’A DÖNÜYOR

Orta Doğu'daki çatışmaların ardından daha önce Singapur'dan Dubai'ye yönelen önemli miktarda sermayenin yeniden Singapur'a dönmeye başladığı belirtildi. Aynı hareket fiziki altında da görülüyor.

Lee, Dubai’den Singapur’a tarihsel ölçekte fiziki altın taşındığını ifade etti. Singapur'un siyasi istikrarı, güvenli liman algısı ve yatırımcılara sunduğu vergi avantajlarının ülkeyi küresel servet açısından cazip hale getirdiği belirtiliyor.

Asya’da servetin eski kuşaktan genç nesillere aktarılması, yatırım tercihlerinde de değişimi beraberinde getiriyor. Özellikle genç varlıklı yatırımcıların dijital varlıklar ve kripto paralara daha açık olduğu belirtiliyor.

Böylece altın ve gayrimenkul gibi geleneksel varlıklar önemini korurken, kripto ve diğer dijital varlıklar da zenginlerin portföylerinde daha fazla yer bulmaya başlıyor.

ÇİNLİ ZENGİNLERİN YENİ ADRESİ MALEZYA

Bölgedeki bir diğer önemli sermaye hareketi ise Çin’den Malezya’ya doğru gerçekleşiyor. Lee’ye göre varlıklı Çinliler, Singapur’a kıyasla daha cazip değerlemeler sunması nedeniyle Malezya’yı yatırım ve yaşam açısından daha fazla değerlendiriyor.

Özellikle Kuala Lumpur, Malakka ve Penang, gayrimenkul satın almak, iş kurmak veya ailelerini taşımak isteyen Çinli yatırımcıların radarında bulunuyor.

Mart ayında yayımlanan Hurun Küresel Zenginler Listesi'ne göre Çin, 1.110 milyarderle ABD'nin önünde dünyanın en fazla milyardere sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

SERVETİN YENİ ROTASI BELLİ OLUYOR

Ortaya çıkan tablo, Asya’daki büyük servetin yalnızca yatırım araçları arasında değil, ülkeler arasında da yeniden dağıldığını gösteriyor.

Altın ve sermayede Singapur, Çinli yatırımcıların gayrimenkul ve iş tercihlerinde Malezya, genç servet sahiplerinin portföylerinde ise dijital varlıklar öne çıkıyor.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.