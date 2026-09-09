İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Hamidiye Kaynak Suları AŞ, su fiyatlarında yeni tarifeye geçti. Eylül ayı itibarıyla geçerli olan zamla birlikte farklı damacana ve cam damacana ürünlerinin fiyatları da yükseldi.

19 LİTRELİK DAMACANAYA YÜZDE 13,33 ZAM

Hamidiye Su'nun aynı marka iadeli 19 litrelik damacana suyu, 150 TL'den yüzde 13,33 zamla 170 TL'ye çıktı.

Yeni tarifede farklı marka su ürünlerinin fiyatları da şöyle oldu:

Ürün Eski fiyat Yeni fiyat Zam oranı Hamidiye 19 litre iadeli damacana 150 TL 170 TL %13,33 Farklı marka 19 litre iadeli damacana 170 TL 190 TL %11,76 19 litre iadesiz damacana 240 TL 260 TL %8,33 Cam damacana iadeli 180 TL 200 TL %11,11 5 litre 4'lü pet 216 TL 220 TL %1,85 1,5 litre 12'li pet 216 TL 220 TL %1,85 0,5 litre 24'lü pet 216 TL 220 TL %1,85 0,33 litre 24'lü pet 216 TL 220 TL %1,85

EN SON OCAK AYINDA ZAM YAPILMIŞTI

Hamidiye Su, fiyatlarına en son 20 Ocak 2026 tarihinde zam yapmıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle 19 litrelik damacana su fiyatındaki artış dikkat çekti.

Böylece Hamidiye'nin aynı marka iadeli damacana suyu yıl içinde 150 TL'den 170 TL'ye yükselmiş oldu.