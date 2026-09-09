Avrupa Merkez Bankası (ECB), euro banknotlarının yeni tasarımlarına ilişkin çalışmalarında son aşamaya geldi. 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 euroluk banknotları kapsayan yeni seri için 10 tasarım finalist olarak belirlendi. Avrupalılar, 21 Eylül'e kadar düzenlenecek kamuoyu anketinde tasarımlara ilişkin görüşlerini paylaşabilecek.

YENİ BANKNOTLARDA İKİ TEMA ÖNE ÇIKIYOR

Yeni euro banknotları için hazırlanan tasarımlar “Avrupa Kültürü” ve “Nehirler ve Kuşlar” olmak üzere iki tema etrafında şekilleniyor.

Avrupa Kültürü temasında Avrupa'nın kültürel mirasına katkıda bulunan önemli isimlere yer verilmesi planlanıyor. Tasarımlarda Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci ve Bertha von Suttner gibi isimler bulunuyor. Banknotların arka yüzlerinde ise okullar, kütüphaneler, müzeler ve kamusal alanlar gibi kültürel mekânlar yer alacak.

Nehirler ve Kuşlar temasında ise Avrupa'nın doğal zenginlikleri ön plana çıkarılıyor. Banknotlarda farklı kuş türleri ve nehir manzaralarının yanı sıra Avrupa Birliği kurumlarının binaları da kullanılacak.

SON KARARI ECB VERECEK

ECB Yönetim Konseyi'nin yeni banknot tasarımlarından birini 2026 sonlarına doğru seçmesi bekleniyor. Nihai karar verilirken tasarım yarışmasının sonuçlarının yanı sıra kamuoyu anketlerinden elde edilen görüşler de dikkate alınacak.

Seçilen tasarımın ardından banknotların geliştirme ve üretim süreci başlayacak. ECB'ye göre yeni banknotların piyasaya çıkması ise birkaç yıl sürebilecek. Mevcut euro banknotları da yeni seri piyasaya sürüldüğünde bir anda tedavülden kaldırılmayacak; geçiş kademeli olarak gerçekleştirilecek.

DAHA GÜVENLİ VE ERİŞİLEBİLİR OLACAK

Yeni euro banknotlarının yalnızca görünümü değil, teknik özellikleri de yenilenecek. ECB, yeni serinin daha güvenli, sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsayıcı olması için çalışıyor. Yeni banknotlarda sahteciliği zorlaştıracak güvenlik özelliklerinin yanı sıra farklı kullanıcıların daha kolay ayırt edebilmesini sağlayacak unsurlar bulunması hedefleniyor.

Böylece euro banknotları, 2002'de nakit olarak kullanılmaya başlamasından bu yana ilk kez kapsamlı bir tasarım değişikliğinden geçmiş olacak.