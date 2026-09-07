Dolar ve euro fiyatları yeni haftanın ilk gününde döviz piyasasını takip edenlerin gündeminde. 7 Eylül 2026 Pazartesi sabahı dolar/TL 48,44 TL çevresinde hareket ederken euro/TL 56,30 TL'nin üzerinde bulunuyor. Peki dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? İşte dolar ve euro alış-satış fiyatlarında son durum.

7 EYLÜL 2026 DOLAR ALIŞ-SATIŞ FİYATI

TSİ 07.20 itibarıyla dolar alış-satış fiyatları şu şekilde;

Dolar alış: 48,4301 TL

Dolar satış: 48,4449 TL

Günün ilk bölümünde dolar/TL'nin gördüğü en düşük seviye 48,4252 TL olurken, en yüksek seviye 48,4680 TL olarak gerçekleşti.

EURO KAÇ TL OLDU?

Euro/TL tarafında ise 56 TL'nin üzerindeki seyir devam ediyor. Güne 56,2533 TL'den başlayan euroda alış fiyatı aynı saat itibarıyla 56,2370 TL, satış fiyatı 56,32753 TL seviyesinde bulunuyor.

Euro/dolar paritesi de haftanın ilk saatlerinde 1,1611 bandında işlem görüyor. Paritedeki hareketler euro/TL fiyatlaması açısından izlenen başlıklardan biri olmaya devam ediyor.