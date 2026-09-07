Akaryakıt fiyatları 7 Eylül 2026 Pazartesi günü araç sahiplerinin gündeminde. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlerin ardından "Benzin ne kadar?", "Motorin kaç TL?", "Mazota zam veya indirim var mı?" soruları araştırılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları 90 TL sınırına kadar çıktı.

7 EYLÜL 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

İşte 7 Eylül 2026 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 76,92 TL

Motorin: 88,89 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 76,78 TL

Motorin: 88,75 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 77,89 TL

Motorin: 90,02 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 78,17 TL

Motorin: 90,29 TL

LPG: 34,99 TL

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında uluslararası petrol ve ürün fiyatlarının yanı sıra döviz kuru önemli rol oynuyor. Bunlara vergi kalemleri ve dağıtım maliyetleri de eklendiğinde pompadaki benzin, motorin ve LPG fiyatları ortaya çıkıyor.

Bu nedenle Brent petrol ve dolar/TL'deki hareketler, araç sahiplerinin ödediği litre fiyatlarına belirli dönemlerde zam veya indirim olarak yansıyabiliyor.

Akaryakıt fiyatları şehir, ilçe ve dağıtım şirketine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.