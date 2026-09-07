Yeni haftaya girilirken piyasaların gündeminde Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon değerlendirmeleri, Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatları bulunuyor. Yurt içinde gözler perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararına çevrilirken, aynı gün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararı da küresel piyasalar açısından kritik olacak.

Borsa İstanbul BİST100 endeksinde ise bugün yatay açılış bekleniyor.

Türkiye ekonomisinin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını ortaya koyan yeni OVP, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıyla açıklandı. Programda 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 3,3 olarak güncellenirken sanayi büyümesi beklentisi yüzde 2,3'e çekildi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 28,4'e yükseltildi.

TCMB'DEN ENFLASYON REVİZYONU AÇIKLAMASI

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminindeki değişikliğe ilişkin değerlendirmesinde revizyonun ciddi olduğunu ancak bunun enflasyon görünümünde karamsarlığa neden olacak bir değişiklik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Yurt içinde bir diğer gelişme ihracatçıların finansmanına yönelik oldu. Ticaret Bakanlığı, kısa vadeli reeskont kredilerinin yanı sıra Türk Eximbank ve ticari bankalar tarafından kullandırılan uzun vadeli reeskont kredilerine de Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getirildiğini duyurdu.

PETROLDE 120 DOLAR UYARISI

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatları öne çıkıyor. Goldman Sachs, bölgede deniz taşımacılığına yönelik saldırıların artması halinde petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise ABD ile İran arasındaki çatışmanın yedinci ayında, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye yönelik uzun süredir sonuçlandırılamayan anlaşmanın sağlanamayabileceğini ifade etti.

İran yönetimi ABD yaptırımlarının ekonomi üzerindeki etkileriyle mücadeleyi artıracağını açıklarken, üst düzey bir İranlı yetkili ülkenin yeniden saldırıya uğraması durumunda "acı verici bir karşılık" verileceği mesajını verdi.

Petrol piyasasında OPEC+ cephesinden ise üretim politikasını değiştirecek bir karar çıkmadı. Grup, pazar günü gerçekleştirdiği toplantıda ekim ayına ilişkin petrol üretim politikasını mevcut haliyle sürdürme kararı aldı.

AVRUPA'DA ALMANYA SEÇİMLERİ GÜNDEMDE

Avrupa'da Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim sonuçları dikkat çekti. Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oyların yüzde 44,5'ini alarak seçimi ilk sırada tamamladı. Sonuç, Almanya'daki siyasi dengeler açısından önem taşıyor.

Avrupa piyasalarında bugün açıklanacak büyüme verileri de takip edilecek. ABD piyasaları ise resmi tatil nedeniyle bugün kapalı olacak.

GÖZLER TCMB VE ECB FAİZ KARARINDA

Haftanın yurt içindeki en önemli gündem maddelerinden biri TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararı olacak. Aynı gün ECB de para politikası kararını duyuracak. İki merkez bankasının faiz kararlarının yanı sıra gelecek döneme ilişkin vereceği mesajlar da piyasaların yönü açısından izlenecek.

Borsa İstanbul'da ise haftanın ilk işlem gününe yatay bir başlangıç yapılması bekleniyor. OVP'nin ardından ekonomi politikalarına ilişkin beklentiler, TCMB faiz kararı ve küresel risk iştahı BIST 100 endeksinin seyrinde belirleyici başlıklar olacak.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul şirketlerinin 4 eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği duyurulardan öne çıkanlar şu şekilde;

ALBRK – 105 gün vadeli 5 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

ALBRK – 126 gün vadeli 4 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

AVPGY – Forum Trabzon AVM’nin kiralanabilir alanı ve portföy değerinin artırılmasına yönelik proje kapsamında komşu parseldeki yapılar için yıkım ruhsatı alınarak çalışmalara başlandığı açıklandı.

BJKAS – Profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan’ın İstanbulspor’a kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.

BRMEN – Halka arzdan elde edilen 44,7 milyon TL’lik fonun tamamının özkaynakların güçlendirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılmasında kullanıldığı açıklandı.

BTCIM – Şirket ve bağlı ortaklığı BSOKE’nin taraf olduğu refinansman kredi sözleşmesi kapsamındaki tüm kredi risklerinin sonlandırıldığı, teminatların fekki sürecinin başlatıldığı ve BSOKE payları üzerindeki rehnin kaldırıldığı açıklandı.

DMRGD – Şirketin İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Tem Cadde Şubesi’nin tescil edildiği açıklandı.

DOFRB – Şirketin, ABD’nin Teksas eyaletinin Dallas bölgesinde Teknoloji Tecrübe Merkezi yatırımı kapsamında hazır bina ve arsa satın almak üzere mutabakat zaptı imzaladığı, yatırım tutarının yaklaşık 16 milyon dolar olmasının beklendiği açıklandı.

EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan protokol kapsamında İstanbul Eyüpsultan Hasdal 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumunun 14 Eylül’de gerçekleştirileceği açıklandı.

GENIL – Şirketin %35,15 oranında pay sahibi olduğu Neo Auvra’nın %41,79’una karşılık gelen payları devralmasıyla, Neo Auvra’daki payının %76,94’e yükseldiği açıklandı.

GLCVY – ISCTR tarafından gerçekleştirilen ihalede kazanılan toplam 754,8 milyon TL anapara büyüklüğündeki iki bireysel tahsili gecikmiş alacak portföyünün devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

IHLGM – Şirket ve bağlı ortaklığı İhlas Enerji’ye ait Çanakkale ve İzmir’deki maden ruhsatlarının toplam 1 milyon dolar bedelle devrine ilişkin sözleşme imzalandığı, ayrıca üretimden elde edilecek net satış gelirleri üzerinden pay alınacağı açıklandı.

KLNMA – Dünya Bankası ile toplam 200 milyon dolar ve 371,8 milyon euro tutarında ek finansman anlaşmaları imzalandığı açıklandı.

KONTR – Şirket tarafından ihraç edilen TRFKNTR92611 ISIN kodlu borçlanma aracının itfa ve kupon ödemeleri ile TRSKNTR32719 ISIN kodlu borçlanma aracının kupon ödemesinin, ödeme tutarının aktarılmaması nedeniyle gerçekleştirilemediği açıklandı.

LILAK – Tekirdağ’da kurulması planlanan 6,5 MW kurulu güce sahip Ergene RES projesinin teknik değerlendirmesinin olumlu sonuçlandığı açıklandı.

MGROS – Rekabet Kurumu soruşturması sonucunda şirkete 48,4 milyon TL idari para cezası verildiği, erken ödeme indiriminden yararlanılmasıyla ödenecek tutarın 36,3 milyon TL olduğu açıklandı.

MOPAS – İstanbul Sultanbeyli’de yeni mağaza açılmasıyla toplam mağaza sayısı 136’ya ulaştı.

OSMEN – Lara Tatlısu tarafından 3.000.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

OZYSR – Şirketin yüzey temizleme yöntemlerine ilişkin Ar-Ge projesinin TÜBİTAK 1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandığı ve sözleşme sürecinin tamamlandığı açıklandı.

SOKM – Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmalardan birinde şirkete ceza verilmemesine, diğerinin ise 39,9 milyon TL idari para cezasıyla uzlaşma usulüyle sonlandırılmasına karar verildiği, erken ödeme indirimli tutarın 29,9 milyon TL olduğu açıklandı.

TERA – Akasya İrtibat Bürosu’nun 7 Eylül itibarıyla kapatılarak faaliyetlerinin Kadıköy İrtibat Bürosu’na devredilmesi için gerekli onayların alındığı açıklandı.

TSKB – Dünya Bankası ile 200 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.

TSPOR – Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba’nın 2026 – 2027 sezonu için Estrela Kulübü’ne kiralandığı açıklandı.

TSPOR – Profesyonel futbolcu Ali Habeşoğlu’nun Bodrumspor’dan kesin transferi için 1,65 milyon euro bonservis bedelinin 5 taksitte ödenmesi ve sonraki transferinden elde edilecek net gelirin %17’sinin Bodrumspor’a verilmesi konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.

TSPOR – Profesyonel futbolcu Ali Habeşoğlu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncuya ilk üç sezon için toplam 57 milyon TL, opsiyonun kullanılması halinde ise 25 milyon TL garanti ücret ödeneceği açıklandı.

VAKFN – Şirketin İstanbul Levent ve Gebze şubelerinin tescil edildiği açıklandı.

VERUS – VBTS kapsamında şirket paylarına 6 Ekim seans sonuna kadar kredili işlem yasağı getirildi.

ZOREN – 153 gün vadeli 157,4 milyon TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

ZOREN – 384 gün vadeli 84,7 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

SERMAYE ARTIRIMLARI

EFOR – Şirket sermayesinin 2,2 milyar TL’den, artırılacak tutar pay satış fiyatına göre belirlenmek ve 3 milyar TL satış hasılatı elde edilmek üzere İbrahim Akkuş’a tahsisli olarak artırılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı. Tahsisli sermaye artırımından elde edilmesi planlanan fonun tamamının finansal borçların azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

SAMAT – Bedelli sermaye artırım oranının %100 olarak güncellendiği açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi LIDER 0,0357 0,0303 %0,14 08.09.2026 PLTUR 0,6088 0,5175 %2,98 10.09.2026

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsada işlem gören şirketlerin 4 eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği pay alım-satım işlemlerine ilişkin duyurulardan derlenenler şu şekilde;

ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 3,75 TL fiyattan geri alındı.

ASGYO – Abdulkadir Konukoğlu tarafından 10,89 – 11,00 TL fiyat aralığından 350.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %51,20’ye yükseldi.

AVGYO – Metro Portföy tarafından 15,11 – 17,00 TL fiyat aralığından 2.787.703 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,65’e yükseldi.

BAHKM – Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır tarafından 152,00 – 155,00 TL fiyat aralığından 35.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %59,90’a yükseldi.

BINBN – Şirketin %50 pay sahibi olduğu Ekolog Bilgi ve Kartlı Sistem Hizmetleri’ndeki paylarının tamamının 40 milyon TL bedelle Ali Güzel’e satışı için pay devir sözleşmesi imzalandığı, işlem sonucunda 57,7 milyon TL zarar oluştuğu açıklandı.

BLUME – Erdal Bulut tarafından 38,60 – 40,18 TL fiyat aralığından 170.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,05’e yükseldi.

BORLS – Pusula Portföy tarafından 3,81 TL fiyattan 53.112.748 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,58’e yükseldi.

BSOKE – Bulls Portföy tarafından 59.605.950 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0’a geriledi.

EGEGY – Hasan İnanç Kabadayı tarafından 25,30 – 25,60 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,76’ya yükseldi.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 17,85 TL fiyattan geri alındı.

ENSRI – Hakim ortak Muhammet Nuri Ensari’nin sahip olduğu 54.600.000 adet payın Borsa’da satışı kapsamında SPK’ya pay satış bilgi formuyla başvuru yapıldığı açıklandı.

INFO – Azami 96.033.600 adet pay ve 650 milyon TL fon ile bir yıl süreli pay geri alım programı başlatılmasına karar verildiği açıklandı.

KBORU – Bülent Karaman tarafından 17,84 – 18,02 TL fiyat aralığından 1.100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %31,23’e yükseldi.

KBORU – Demet Karaman tarafından 17,85 – 18,02 TL fiyat aralığından 1.100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,03’e yükseldi.

KBORU – Mustafa Topgaç tarafından 17,85 – 18,02 TL fiyat aralığından 1.100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %31,23’e yükseldi.

KTLEV – Pusula Finans Holding tarafından 45,96 TL ortalama fiyattan 21.586.508 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %29,50’ye yükseldi.

MAGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 33,00 – 34,24 TL fiyat aralığından 1.008.058 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,57’ye yükseldi.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.098.388 adet pay 33,28 – 34,42 TL fiyat aralığından geri alındı.

MARTI – A1 Capital Portföy tarafından 2.674.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,83’e geriledi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 42,48 – 42,58 TL fiyat aralığından geri alındı.

ONCSM – Bulls Portföy tarafından 1.065.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0’a geriledi.

ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 170.216 adet pay 21,50 – 22,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

SUWEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 746.859 adet pay 6,70 – 6,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

SUWEN – Ziraat Portföy tarafından 7,00 TL fiyattan 47.481.773 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,37’ye geriledi.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 8,73 TL fiyattan geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirket bulunmuyor.

(İNFO YATIRIM)