Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin sermaye artırımı kararları yatırımcıların gündeminde. 31 Ağustos-4 Eylül 2026 haftasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yeni bir bedelli sermaye artırımı onayı verilmezken, iki şirketten yeni karar geldi.

Dünya Holding A.Ş. (DUNYH) ve Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Böylece 6 Eylül 2026 itibarıyla bedelli sermaye artırımı kararı bulunan şirket sayısı 28'e ulaştı.

İKİ ŞİRKETTEN YENİ BEDELLİ KARARI

Dünya Holding, 3 Eylül 2026 tarihinde yüzde 68,06 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı.

Saray Matbaacılık ise 4 Eylül 2026'da sermayesini yüzde 100 oranında bedelli artırma kararı verirken, aynı tarihte SPK'ya başvurdu.

Listede yer alan şirketlerin bedelli sermaye artırımlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli süreçlerin tamamlanması ve ilgili durumlarda SPK onayının alınması gerekiyor.

BEDELLİ ORANI YÜZDE 1000'E KADAR ÇIKIYOR

Bekleyen şirketler arasında en yüksek bedelli sermaye artırımı oranı yüzde 1000 ile Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları'nda (BAGFS) bulunuyor. Şirket, kararını 14 Mart 2025'te alırken 2 Nisan 2026'da SPK'ya başvurdu.

Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri (GATEG) yüzde 500, Akın Tekstil (ATEKS) yüzde 376,19047, Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) ve Netaş Telekomünikasyon (NETAS) ise yüzde 300 oranında bedelli sermaye artırımı kararı bulunan şirketler arasında yer alıyor.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI YAPACAK ŞİRKETLER

Hisse Bedelli oranı Karar tarihi SPK başvurusu GATEG %500 19 Mart 2024 - BAGFS %1000 14 Mart 2025 2 Nisan 2026 MEGAP %100 16 Haziran 2025 - RYGYO %50 20 Kasım 2025 / 20 Nisan 2026 revize 20 Kasım 2025 TRHOL %300 21 Kasım 2025 21 Kasım 2025 YESIL %200 1 Aralık 2025 12 Aralık 2025 ATEKS %376,19047 16 Aralık 2025 - SEGYO %250 31 Aralık 2025 15 Ocak 2026 VRGYO %100 14 Ocak 2026 - DMSAS %50 25 Mart 2026 15 Nisan 2026 KONTR %200 1 Nisan 2026 1 Nisan 2026 HUBVC %200 1 Nisan 2026 2 Nisan 2026 YKSLN %100 7 Nisan 2026 7 Nisan 2026 CONSE %100 22 Nisan 2026 27 Nisan 2026 IMASM %115 6 Mayıs 2026 1 Haziran 2026 SKBNK %40 7 Mayıs 2026 3 Haziran 2026 HDFGS %100 8 Mayıs 2026 15 Mayıs 2026 TEKTU %100 11 Mayıs 2026 18 Mayıs 2026 ALVES %200 20 Mayıs 2026 2 Haziran 2026 MERKO %100 10 Haziran 2026 1 Temmuz 2026 BUCIM %100 12 Haziran 2026 - ALGYO %200 15 Haziran 2026 10 Temmuz 2026 SNICA %100 10 Ağustos 2026 19 Ağustos 2026 BIGTK %180 13 Ağustos 2026 14 Ağustos 2026 NETAS %300 25 Ağustos 2026 25 Ağustos 2026 DUNYH %68,06 3 Eylül 2026 - SAMAT %100 4 Eylül 2026 4 Eylül 2026

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Bedelli sermaye artırımı, şirketin yeni pay ihraç ederek mevcut ortaklarından veya yeni yatırımcılardan kaynak sağlamasıdır. Şirket sermayesini artırırken yatırımcılara belirlenen koşullarda yeni pay alma hakkı tanınır. Şirket açısından bedelli sermaye artırımı yeni finansman sağlama yöntemlerinden biridir.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDA HİSSE BEDAVA MI VERİLİR?

Hayır. Bedelli sermaye artırımında yatırımcıya bedava hisse verilmez. Mevcut ortaklara sahip oldukları paylar oranında yeni pay satın alma hakkı tanınabilir. Bu hak "rüçhan hakkı" olarak adlandırılır. Yatırımcının yeni payları alabilmesi için belirlenen bedeli ödemesi gerekir.

Bedelsiz sermaye artırımında ise yatırımcı herhangi bir ödeme yapmadan sahip olduğu pay oranına göre ilave hisse elde eder.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINA KATILMAK ZORUNLU MU?

Yatırımcıların bedelli sermaye artırımına katılması zorunlu değildir. Rüçhan hakkının kullanım koşulları ve işlem süreci şirketin açıkladığı takvime göre belirlenir. Kullanılmayan hakların nasıl değerlendirileceği de ilgili sermaye artırımı şartlarına göre değişebilir.

Bu nedenle yatırımcıların KAP'ta yayımlanan duyurulardaki rüçhan hakkı kullanım tarihlerini, kullanım fiyatını ve diğer koşulları takip etmesi önem taşır.

YÜZDE 100 BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI NE DEMEK?

Yüzde 100 bedelli sermaye artırımı, şirketin mevcut sermayesi kadar yeni sermaye artırımı yapması anlamına gelir. Örneğin şirketin sermayesi 100 milyon TL ise yüzde 100 bedelli artırım sonucunda sermaye 200 milyon TL'ye yükselir.

Yatırımcı açısından alınabilecek yeni pay miktarı ise sahip olunan lot sayısı ve sermaye artırımının koşullarına göre hesaplanır.

YÜZDE 200 BEDELLİDE KAÇ LOT ALINIR?

Basitleştirilmiş bir örnekle, yüzde 200 bedelli sermaye artırımında 100 lot hisseye sahip bir yatırımcı 200 lot yeni pay alma hakkına sahip olabilir. Yüzde 100 bedellide 100 lot için 100 lot, yüzde 50 bedellide ise 100 lot için 50 lotluk hak oluşabilir.

Ancak yatırımcının ödeyeceği tutar yalnızca bedelli oranına bakılarak belirlenmez. Rüçhan hakkı kullanım fiyatının da bilinmesi gerekir.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDA HİSSE FİYATI NE OLUR?

Bedelli sermaye artırımı sonrasında hisse fiyatında sermaye artırımının oranı ve yeni payların kullanım fiyatına bağlı olarak teorik bir düzeltme oluşur. Bu nedenle yalnızca "lot sayısı arttı" şeklinde değerlendirme yapmak doğru değildir.

Borsadaki gerçek fiyat ise teorik hesaplamadan farklı hareket edebilir. Şirketin finansal durumu, bedelliden elde edilecek kaynağın nerede kullanılacağı, piyasa koşulları ve yatırımcı beklentileri fiyat üzerinde etkili olabilir.

BEDELLİ İLE BEDELSİZ ARASINDAKİ FARK NE?

En temel fark yatırımcının ödeme yapıp yapmamasıdır. Bedelli sermaye artırımında yatırımcı yeni payları almak için para öderken, bedelsiz sermaye artırımında yatırımcıdan ödeme alınmaz. Bedelsiz artırım şirketin özkaynakları içerisindeki belirli kalemlerin sermayeye eklenmesiyle gerçekleştirilirken, bedelli artırım şirkete yeni kaynak girişi sağlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.