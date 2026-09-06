Astor Enerji (ASTOR) hissesinde 31 Ağustos-4 Eylül haftasının aracı kurum dağılımı belli oldu. İlk 5 aracı kurum 25 milyon 952 bin 73 lot net alım gerçekleştirirken, ilk 5 satıcının işlemleri 35 milyon 937 bin 415 lota ulaştı. İlk 5 kurum bazında alım ve satış arasındaki fark 9 milyon 985 bin 342 lot net satış olarak kaydedildi.

ASTOR hissesi aynı haftayı 295 TL'den tamamladı. Hisse, 28 Ağustos'taki 349,25 TL kapanışına göre haftalık bazda yaklaşık yüzde 15,5 geriledi.

ASTOR'DA EN ÇOK ALIM İŞ YATIRIM'DAN

31 Ağustos-4 Eylül döneminde ASTOR hissesinde en yüksek net alımı İş Yatırım gerçekleştirdi. Kurum 323,043 TL ortalama maliyetle 10 milyon 820 bin 302 lot net alım yaptı.

Yapı Kredi 5 milyon 159 bin 996 lotla ikinci sırada bulunurken, Meksa 3 milyon 665 bin 264 lotla üçüncü sıraya yerleşti. HSBC'nin net alımı ise 3 milyon 590 bin 221 lot oldu.

Aracı kurum Net alım Pay Maliyet İş Yatırım 10.820.302 lot %29,15 323,043 TL Yapı Kredi 5.159.996 lot %13,90 328,426 TL Meksa 3.665.264 lot %9,88 324,797 TL HSBC 3.590.221 lot %9,67 320,469 TL Bank of America 2.716.290 lot %7,32 331,361 TL Diğer 11.161.444 lot %30,07 -

AK YATIRIM'DAN 22,6 MİLYON LOTLUK SATIŞ

Satış tarafında ilk sırada açık ara Ak Yatırım yer aldı. Kurum, 327,848 TL ortalama maliyetle 22 milyon 682 bin 721 lot net satış gerçekleştirdi. Ak Yatırım'ın ilk 5 satıcı içerisindeki payı yüzde 61,12 oldu.

Ak Yatırım'ı 5 milyon 355 bin 307 lotla QNB ve 4 milyon 7 bin 974 lotla İnfo Yatırım izledi.

Aracı kurum Net satış Pay Maliyet Ak Yatırım 22.682.721 lot %61,12 327,848 TL QNB 5.355.307 lot %14,43 316,318 TL İnfo Yatırım 4.007.974 lot %10,80 315,903 TL Tera 2.195.161 lot %5,91 326,679 TL TEB 1.696.252 lot %4,57 300,162 TL Diğer 1.176.102 lot %3,17 -

Haftalık dağılımda en çarpıcı rakamlardan biri Ak Yatırım tarafında oluştu. İlk 5 satıcı arasındaki 35,9 milyon lotluk işlemin yüzde 61,12'si tek başına Ak Yatırım üzerinden gerçekleşti.

Diğer tarafta İş Yatırım, Yapı Kredi, Meksa, HSBC ve Bank of America'nın toplam net alımı 25 milyon 952 bin lotu buldu. Bank of America'nın ASTOR'daki haftalık alım tutarının yaklaşık 900,1 milyon TL olduğu da kurumun haftalık işlem verilerinde görülüyor.

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