Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemine ilişkin yol haritasını belirleyen yeni Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı büyüme tahmininin yüzde 3,3'e güncellendiğini, yıl sonu enflasyon tahmininin ise yüzde 28,4'e yükseltildiğini duyurdu. Sanayi büyümesi tahmini de yüzde 2,3 olarak açıklandı.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA HEDEFLER NE YÖNDEYDİ?

2026-2028 dönemini kapsayan önceki Orta Vadeli Program'da Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3 ve 2028'de yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti.

Enflasyonun 2026'da yüzde 16, 2027'de yüzde 9 ve 2028'de yüzde 8 olması öngörülmüştü.

İşsizlik oranı için 2026'da yüzde 8,4, 2027'de yüzde 8,2 ve 2028'de yüzde 7,8 hedefi belirlenmişti.

Bütçe açığının GSYH'ye oranının 2026'da yüzde 3,5 olması, program döneminin sonunda ise yüzde 2,8'e gerilemesi öngörülmüştü.

İHRACATTA 308,5 MİLYAR DOLAR HEDEFİ KONULMUŞTU

Önceki programda ihracatın 2026 sonunda 282 milyar dolar, 2027'de 294 milyar dolar ve 2028'de 308,5 milyar dolara ulaşması hedeflenmişti.

İthalatın ise 2026'da 378 milyar dolar, 2027'de 393 milyar dolar ve 2028'de 410,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Kürsel enflasyon tahminleri yüzde 3,6 dan 3,7'ye yükselmiştir.

Yıl sonu enflasyon yüzde 28,4'e yükseldi.

Turizm gelirleri tahminleri 68 milyar dolardan 65 milyar dolara revize edilmiştir.

Büyüme tahminimizi yüzde 3.3 olarak güncelledik.

"PROGRAMIN ANA ÇERÇEVESİNDE DEĞİŞİKLİK ANLAMINA GELMİYOR"

Enerji fiyatlarındaki yükselişin dış dengemiz üzerinde doğrudan etkisiyle enerji ithalatı tahminimiz 63 milyar dolardan 71 milyar dolara yükselirken dış ticaret açığı tahminimiz 96 milyar dolardan 105 milyar dolara çıkmıştır. Buna bağlı olarak cari işlemler açığının millî gelire oranına ilişkin tahminimizi de yüzde 2,6’ya güncelledik. Turizm gelirleri tahminimiz ise yine savaşın etkisiyle 68 milyar dolardan 65 milyar dolara revize edilmiştir.

"ENFLASYONLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ MESAFE KAT ETTİK"

Programımızın temel önceliği olan enflasyonla mücadelede önemli mesafe kat ettik. 2024 yılı Mayıs’ında yüzde 75,5 seviyesine yükselen enflasyon, uyguladığımız politikalarla belirgin bir düşüş eğilimine girmiştir.

TÜRK LİRASI'NA ARTAN GÜVEN

Uyguladığımız politikalar çerçevesinde TL'ye güven artmaya devam etmiş, TL mevduatımızın toplam mevduat içindeki payının yüzde 31,6 seviyesinden 28 Ağustos itibarıyla yüzde 61,5 seviyesine yükselmesi izlediğimiz politikaların isabetli olduğunun somut göstergesi olmuştur.

Koşullu yükümlülüklerimizden olan KKM’den çıkış kararının alındığı tarihten bu yana, YP mevduatın payı yüzde 38,5 düzeyinde gerçekleşmiştir. Buna karşın, KKM’den sorunsuz bir şekilde çıkış süreci tamamlanmıştır.

Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla küresel ekonomik görünümdeki belirsizliklere ve jeopolitik risklere rağmen brüt rezervlerimiz 89,7 milyar dolar artarak 188,2 milyar dolara ulaşmıştır. Rezervlerde sağlanan bu güçlü artış ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını desteklemektedir. Jeopolitik gerilimlere rağmen risk primimiz de önemli ölçüde gerilemiş ve 700’lü seviyelerden 220 seviyesinin de altına inmiştir.

Bu önemli gelişme gerek kamu gerekse özel kesimin yabancı para cinsi borçlanmasında faiz yükünü azaltmıştır.